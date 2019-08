Ábalos tacha de "cuento de verano" los peajes blandos en las autovías

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, tildó ayer de «cuento de agosto» las informaciones sobre la articulación de un peaje en la red de autovías de país, si bien insistió en la necesidad de abrir un debate para consensuar un sistema de financiación del coste que supone su mantenimiento. «Nosotros no hemos tratado ese tema», indicó el ministro sobre el peaje, después de haber alimentado el debate durante el mes de agosto. Incluso fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda llegaron a reconocer que era una de las muchas posibilidades que se estabamn barajando en el Gobierno.

«Sólo planteo un debate sobre la financiación de la conservación de carreteras de alta capacidad», añadió ayer Ábalos en declaraciones a la Cadena Ser. En este punto, confesó su «inquietud» sobre la posibilidad de abordar en España un debate de este tipo, sobre políticas públicas y entre las distintas formaciones, «visto el resultado» del debate suscitado por el eventual cobro de peajes.

Así, lamentó la reacción manifestada por el PP cuando, según Ábalos, el Ministerio de Fomento barajó informes al respecto en dos ocasiones, en 2012 y 2018, en ambas cuando gobernaba esta formación, uno de las cuales, según asegura, llegó a presentarse a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. En esta pasada legislatura, la del Gobierno de Pedro Sánchez, las Cortes se disolvieron antes de que llegara a constituirse la comisión específica en el Congreso que iba a tener como fin debatir y consensuar un sistema para afrontar el coste que anualmente supone a las arcas públicas mantener la red de autovías.

A mediados de agosto surgió la noticia de que Fomento sopesaba cobrar un importe «simbólico» por circular por las autovías para contribuir a su mantenimiento y garantizar así su viabilidad futura. Esta posibilidad desencadenó una catarata de críticas, no solo desde la oposición, sino también desde las organizaciones patronales del transporte y de consumidores. No obstante, fue muy bien acogida entre las asociaciones de empresas contratistas de obra pública, que la consideran como la opción más viable para afrontar el mantenimiento en un futuro. Ábalos declinó ayer entrar a descartar o no esta posibilidad, si bien la calificó de «cuento de agosto» e insistió en abordar el referido debate sobre el mantenimiento de la autovías construidas y mantenidas con cargo a los presupuestos públicos.

De igual forma, rechazó «hablar de hipótesis de futuro» sobre estas vías y, por contra, «hablar de hechos» en relación con la red de autopistas de unos 2.500 kilómetros del país en las que ya se cobra peaje. En este sentido, destacó que el actual Gobierno es el «primero» que ha rechazado ampliar el contrato de concesión de estas autopistas con empresas privadas que las explotan mediante el cobro de peajes con el fin de recuperar la inversión que estas firmas realizaron para su construcción.

Así, recordó que el pasado mes de diciembre concluyó el primero de estos contratos, el de la autopista AP1 Burgos-Armiñón, con lo que esta vía se convirtió en la primera que levantó la barrera del peaje y volvió al Estado. Ábalos insistió en que «el mismo camino llevan» las otras dos autopistas que concluyen el contrato de concesión el 31 de diciembre de este año, el tramo de la AP7 que discurre entre Tarragona y Alicante, y la AP4 Sevilla-Cádiz.

En la misma línea de las autopistas, el ministro subrayó que su Ejecutivo es el «que más bonificaciones de peajes ha aprobado para los transportistas de mercancías por carretera» y el que ha bajado un 30 % el peaje de las nueve autopistas que gestiona Fomento al quebrar por la crisis y ser rescatadas por el Estado. «Las radiales que el PP puso en marcha y rescató», remarcó.