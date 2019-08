Hallan cartas manuscritas en las exhumaciones de la fosa 127 de Paterna

Cada fosa abierta es un poco de luz sobre la historia más negra de España y, también, sobre la historia de vida de las decenas de víctimas fusiladas que acabaron al fondo de una. Cuando en la Asociación de Víctimas del Franquismo de la Fosa 127 vieron cómo empezaban los trabajos, el pasado mes de junio, no imaginaban lo que los arqueólogos se iban a encontrar a unos cinco metros de profundidad: cartas manuscritas que una de las víctimas recibió de su mujer, y que todavía hoy en día, 79 años después, se pueden leer.

Pepe González, presidente de la asociación de familiares, explica que la correspondencia la guardaba en el bolsillo de su chaqueta Francisco Sanz Herráez, uno de los represaliados por la dictadura franquista. Su nombre se lee perfectamente, al igual que el de su mujer, Nieves Monzó, y un amigo suyo, Antonio Pons. «Se trata de un cuerpo que llevaba una chaqueta gruesa, y en el bolsillo había cuatro cartas y una postal. Una de ellas la escribió la señora, dos meses antes del fusilamiento, y en ella le cuenta que un vecino ha preguntado por él y que los hijos le mandan besos. Por eso pensamos que los niños tendrían siete, ocho o nueve años y que ya entendían lo que pasaba», apunta. Asimismo, por los textos, han podido saber que la víctima era un zapatero de Benimàmet de 40 años, que en su ropa también guardaba «sellos para seguir escribiendo».

Las cartas a la esposa están redactadas en lo que parece ser lápiz y la del amigo en pluma, por eso esta última no ha sido posible descifrarla con claridad, explica Pepe González, «al no levantar la pluma cuando escribía».

En esta fosa, como detallan los familiares, se da la paradoja que la cal y el agua que se lanzaron sobre los 66 cadáveres de la saca del 13 de julio de 1940 (sobre la que se enterraron los cuerpos de dos sacas posteriores) «creó una especie de película que afectó a los primeros restos, pero protegió a los que estaban a mayor profundidad, por lo que al mismo tiempo fue como un aislante». Es por eso por lo que muchos restos aún han aparecido con «ropa, zapatos, lapiceros... y muchas medallas que les daban los curas antes de que los fusilaran».Ahora, al tener su identidad confirmada («este cuerpo está claro, sabemos que es él»), la asociación busca a los hijos o nietos de Francisco Sanz Herráez en especial, para lo que reclaman la colaboración ciudadana, y también hace un llamamiento a las personas que sepan que uno de los suyos fue asesinado el 13, 24 o 27 de julio de 1940, las tres sacas que corresponden a esta fosa.

Según detallan desde la asociación, las víctimas son naturales de varios municipios valencianos como Ontinyent, Alzira, Villar del Arzobispo, Rocafort, Potries... y de otros puntos de España como Badajoz, Teruel o Albacete. La mayoría eran labradores, detalla González, y también había panaderos, carabineros o albañiles, como el abuelo del presidente de la asociación, «que no fue a la guerra, pero pertenecía a la CNT y unos vecinos lo denunciaron; cuando llegó el indulto, ya estaba muerto».

«Siempre iba al cementerio con mi abuela. Cuando vi que se abrían fosas, puse un cartel para contactar con otras familias. Así nos juntamos 25. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí: no queremos líos, queremos encontrar y llevarnos a nuestro familiar, y que descanse en paz. Hasta que no ocurra eso no estaremos tranquilos», confiesa el presidente.