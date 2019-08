Puig exige "soluciones para la financiación, más que hacer partidismo"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, defendió ayer que «más que hacer partidismo» con la financiación autonómica, «hay que buscar soluciones» por lo que exige al Partido Popular, al que ha tacha de «cínico», una «voluntad real» de llegar a un acuerdo. Antes de participar junto a empresarios en un almuerzo organizado por el Consejo valenciano de Cámaras de Comercio, Puig defendió al ser interpelado por los periodistas que el PP «ha impedido que hubiera un cambio del modelo y por tanto, es el máximo responsable de la financiación de la Comunitat Valenciana. No quiero hacer partidismo en esta situación. Creo que tenemos que trabajar todos juntos para que haya finalmente una posibilidad de reforma de modelo y también a corto plazo que haya una solución para los valencianos que atienda a la justicia y a la equidad», puntualizó.

Según Puig, «más allá de hacer partidismo con la financiación, lo que hay que hacer es buscar soluciones y ahora no se trata de confrontar ino de buscar soluciones para unir y lo que necesitamos son acuerdos de carácter partidario y de carácter institucional».

«Entrar en un nuevo episodio de rifirrafe no va a ser la mejor solución. Obviamente nosotros estamos por que se produzcan estos debates y por que finalmente haya solución y voluntad real de acuerdo», sostiene el líder del PSPV.

«Eso es lo que le exijo al PP: una voluntad real de acuerdo y que lo que dicen aquí, lo mantengan en Madrid y lo que no es posible es que en estos momentos haya una situación de bloqueo institucional que haga peligrar todo un proyecto de progreso para España», según el presidente. Para lograrlo, Puig considera que «hay que empezar de verdad a hablar claro», como lo ha hecho él este agosto en relación a la presión impositiva.

«No puede haber uno o varios paraísos fiscales en España, no puede haber dumping. Esto no puede consentir. Tenemos que trabajar en serio para que todos los españoles seamos iguales y en estos momentos no lo somos, y creo que esta actitud del PP es como mínimo cínica», concluyó.



Tensión en Madrid y València

En la cuenta atrás del plazo para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno, la presión para evitar que se vuelvan a convocar elecciones generales afecta ya a los socios del Gobierno del Botànic. Ximo Puig volvió a reclamar ayer «todos los esfuerzos necesarios para que no haya unas nuevas elecciones», puesto que «los ciudadanos ya votaron y debería ser lógico que hubiera un gobierno determinado fundamentalmente por aquello que dijeron los ciudadanos».

Sin embargo, los dos socios de gobierno de Ximo Puig en el Consell, Podemos y Compromís, se mostraron muy desconfiados con la posibilidad de evitar tener que pasar de nuevo por las urnas. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, pidió a PSOE y Unidas Podemos que se sienten a negociar de una «puñetera» vez y «rebajen sus exigencias» para conformar un Gobierno. Al diputado de Compromís en la Cámara Baja le «decepciona profundamente esa pachorra» del PSOE por «dejar pasar los días» para negociar.

Por su parte, Rubén Martínez Dalmau, aconsejó al PSOE de Pedro Sánchez que «asuma de una vez por todas que hemos dejado atrás la historia electoral de mayorías absolutas. Si el pueblo español hubiera querido que el PSOE gobernase en solitario le hubiera dado mayoría absoluta, como lo hizo en su día con Felipe González». Para el líder valenciano de Podemos, «si hay unas nuevas elecciones es porque el PSOE no ha entendido el nuevo escenario electoral en el que está y le guste más o le guste menos tiene el deber de dialogar y llegar a acuerdos con Unidas Podemos», sentencia.