El Consell apoya pedir la reforma de la Constitución para incluir el derecho civil

El Consell ha remitido a las Corts Valencianes el acuerdo en el que muestra su criterio favorable respecto a la proposición de ley de modificación de una disposición adicional de la Constitución española para la reintegración efectiva del derecho civil valenciano igual que tienen otras autonomías.

Según la documentación que ha llegado a la cámara valenciana, y que la Mesa de las Corts conocerá esta semana, el Consell muestra su apoyo a una iniciativa parlamentaria que secundan los grupos PSPV, PP, Compromís y Unides Podem y de la que se excluyen Ciudadanos y Vox y que pretende incluir en la Constitución el siguiente texto: «La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida en sus propios estatutos conforme al artículo 148 de la Constitución, se extenderá a la recuperación y actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales».

En la anterior legislatura, el Consell ya emitió su criterio favorable a la toma en consideración de una proposición de ley similar. Pero se da el caso de que esta iniciativa no llegó a plantearse en el pleno porque las Corts Valencianes quedaron disueltas justo cuando este asunto iba a tratarse en el siguiente pleno por lo que no pudo aprobarse. De hecho era el primer asunto a tratar en caso de no haberse adelantado las elecciones autonómicas.



Propuesta de reforma

El Consell alega al esgrimir su criterio favorable que durante los últimos años ha estado adoptando otras medidas relacionadas con esta cuestión como declaraciones instituciones o la incorporación del derecho civil de raíz foral a la propia propuesta de reforma de la Constitución que el Consell aprobó en su momento.

Además, la comisión de codificación civil valenciana ya atendió una solicitud de las Corts Valencianes para realizar un informe técnico sobre las diferentes opciones jurídicas para poder desarrollar el derecho civil propio en virtud del ejercicio de autogobierno y concluyó que la mejor forma de hacerlo era a través de una reforma constitucional.

La Constitución española reconoce expresamente el foralismo y los derechos históricos y por eso diferencia entre autonomías con derecho civil propio y aquellas que no lo tienen, abriendo la posibilidad de que las que no lo tienen puedan recuperarlo, como es el caso de la Comunitat Valenciana que sí lo tuvo en el pasado.

La Generalitat ha ejercido esta competencia a través de varias leyes, pero diferentes sentencias del Constitucional vaciaban de facto el Estatut en materia de derecho civil. Por eso, el Consell se suma ahora a la reclamación de las Corts Valencianes que tiene su apoyo en las iniciativas de la Associació de Juristes Valencians.