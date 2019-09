Puig reacciona frente a Oltra y exigirá a Sánchez los 450 millones bloqueados

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunirá el próximo martes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para exigirle la liquidación de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Es una de las exigencias que Compromís ha puesto encima de la mesa para aceptar los "ajustes" en el Presupuesto de la Generalitat. Son 450 millones de euros que deberían haber sido transferidos, pero que están bloqueados porque el Gobierno central está en funciones. Un informe de la Abogacía del Estado avala que en estas circunstancias no podía hacer efectivas las entregas.

Puig, sin embargo, exigirá a la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez que haga efectivas estas entregas, aunque está por ver qué mecanismo se podría utilizar.

El jefe del Consell ha anunciado su encuentro con la ministra en una comparecencia tras reunirse con el presidente de la Diputación de Castelló.

La financiación autonómica y los recortes obligados en los presupuestos autonómicos de 2019 se han convertido en un foco de erosión para Puig. La vicepresidenta y líder del Compromís, Mónica Oltra, no cede y se resiste a dar el visto bueno al plan de ajustes del conseller de Hacienda, con el que se reunió ayer. Una de las condiciones para aceptarlo es la reivindicación de las entregas a cuenta y del mes de IVA pendiente de cobrar desde los tiempos de mariano Rajoy, que son otros otros 280 millones de euros. También pide que se libere la contratación de más personal público y que el Consell reclame la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"El govern del Botànic ha de encontrar una única voz" para defender la posición valenciana en Madrid, ha dicho Oltra esta mañana en una entrevista en À Punt. "No pedimos beligerancia, sino coherencia; lo que valía para Montoro vale para Montero", ha afirmado.

Puig ha asegurado que no tiene problema en que se celebre el CPFF, si bien no cree que sea operativo al estar el Gobierno en funciones. Que ha hablado de otras soluciones con la ministra, ya que lo importante "es el fin, no el instrumento".