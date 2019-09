Fallece en Llíria la quinta víctima mortal de los «bous al carrer» de 2019

Un vecino de Llíria, José Vicente A. F. de 69 años de edad, se convirtió en la noche del martes en la quinta víctima mortal que se han cobrado las fiestas de bous al carrer en la Comunitat Valenciana en un 2019 que se ha convertido en un año nefasto para este tipo de festejos. Desde 2015, cuando fallecieron siete personas en estos eventos, no se habían producido tantas muertes.

José Vicente A. F. fue embestido durante la tarde del martes por una vaca durante los festejos taurinos que se celebraban en Llíria con motivo de las Fiestas del Remei. Ante la gravedad de la cogida, se suspendieron el resto de los actos taurinos programados para esa misma tarde y noche. El hombre fue trasladado al Hospital de Llíria, donde horas después se confirmó su fallecimiento como consecuencia de la cogida.

El alcalde, Manolo Civera, explicó a este diario que los celebrados el martes eran los únicos actos taurinos de estas fiestas del Remei, si bien insistió en que el incidente mortal ha consternado a la capital del Camp de Túria. No obstante, Civera confirmó que hay más festejos de bous al carrer programados en Llíria para octubre por las fiestas de Sant Miquel. «A la vista de los hechos, habrá que extremar las medidas de seguridad para minimizar los riesgos. No puede ser que haya personas en el recinto que no estén en condiciones, ya sea por su estado o por su edad. Hay que poner más ojos, ya sea con voluntarios dentro de las peñas o desde la administración, para que no vuelva a ocurrir», insistió Civera.

La primera víctima mortal de los bous al carrer de este 2019 se produjo en abril en Xilxes, donde falleció un joven de 19 años. Ya en el mes de agosto se sucedieron otras tres más en Pinoso, Chiva y l'Alcora. Pese a estas cifras, la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana sostiene que el número de heridos ha bajado de 930 del año pasado a 239 en lo que llevamos de 2019.