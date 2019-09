Acepta dos años de prisión por abusos a una niña de diez a la que recogía del colegio

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València ha condenado a dos años de prisión a un hombre acusado de abusos sexuales a una menor de diez años, a quien recogía del colegio junto a su nieta, de seis, después de que el procesado reconociera ayer los hechos en el juicio celebrado por conformidad.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de cinco años de cárcel por un delito de abuso sexual a persona menor de 16 años, pero al admitir su responsabilidad el acusado, dicha pena se le ha rebajado en tres años. Además, el Ministerio Fiscal no se ha opuesto a una suspensión de la misma al carecer de antecedentes y no ser superior a los dos años de prisión. Eso sí, con la condición de que abone la responsabilidad civil, 4.000 euros de indemnización, y que no vuelva a delinquir en un plazo de cuatro años. De igual modo, la Sala le impone una orden de alejamiento de 300 metros respecto de la menor por un plazo de cuatro años y cinco años de libertad vigilada.

Los hechos declarados probados ocurrieron en 2018 en el domicilio del ahora condenado, en la ciudad de València. El acusado se encargaba de recoger a su víctima del colegio aprovechando que iba también a por su nieta y las llevaba a su casa hasta que su padre finalizaba su jornada laboral. Así, encontrándose ambas menores en la casa, «con ánimo libidinoso», habría aprovechado esta circunstancia para realizarle tocamientos a la niña de diez años mientras ésta veía la televisión en el sofá o estaba en la cama mirando el móvil.