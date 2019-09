La tecnología al rescate para hacerse entender

El problema de la comunicación interlingüística en la sanidad no es un problema exclusivo de la C. Valenciana. En otras regiones como la asturiana han optado por soluciones intermedias comprando traductores simultáneos que «entienden» 80 idiomas. Solo hace falta hablar al aparato para que éste traduzca lo dicho siempre con un margen de error. Para los profesionales de la Traducción, estos aparatos «nunca pueden sustituir» el trabajo de una persona aunque «si no se tiene nada, al menos es algo que nos puede salvar en una situación complicada», según Stefan Schmidt, presidente de la Xarxa de traductores. Otros recursos que se están aplicando pasan por una traducción en tiempo real vía telefónica «que no sería tan costoso y para cuestiones complicadas sería buena solución».