Casado: "No veo que Puig y Oltra se manifiesten ahora contra Sánchez"

El presidente del PP nacional, Pablo Casado, aseguró ayer queno se puede entender que nadie alce la voz cuando se priva a la Comunitat Valenciana de 730 millones de euros por un cálculo electoral. «No veo que (el presidente y vicepresidenta de la Generalitat) Ximo Puig y Mónica Oltra se manifiesten», señaló.

Así se pronunció durante su intervención en el acto de inicio de curso político del PPCV, celebrado en Benidorm, al que asistieron también la presidenta de del PPCV, Isabel Bonig; el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán; el presidente provincial, Eduardo Dolón; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el alcalde de la ciudad, Toni Pérez.

Casado pidió a Puig su voto para que, unido a los seis presidentes del PP, se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Nunca se puede entender que cuando a la Comunitat Valenciana se le priva de 730 millones de euros nadie alce la voz», añadió, antes de preguntarse «qué pasaría si lo hiciera el PP».

En contraposición asegura que la Comunitat para el PP es fundamental, ya que es un emblema" de las políticas que transforman la sociedad, porque antes de que el PP gobernada en la región ni siquiera habían llegado las infraestructuras más basicas, mientras que tras los mandatos populares el Corredor Mediterráneo ya tiene el 60 por ciento de sus infraestrcuturas inverttidas y acabadas.

Casado afirmó que el PP es el partido que ha desarrollado cultural y económicamente esta tierra y su turismo, que se está poniendo en riesgo ahora también por parte del Gobierno de España. «Nada dicen del brexit cuando para Alicante y la Comunitat el turismo britanico es fundamental», lamentó, antes de prometer que el PP «hará todo lo posible para que no se resienta en el empleo y inversiones de esta tierra».



Defender la citricultura

Asimismo, Casado añade que con el PP la Comunitat no tenía que hacer absolutamente nada porque sus dirigentes iban a pelearse a la UE si era necesario. En este punto, se refirió a la citricultura valenciana para asegurar que los eurodiputados del PP con eL El vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, van a defender los intereses del campo valenciano y español, también negociando la nueva PAC. El dirigente popular añade que el PP valenciano es muy importante a nivel nacional por lo que está haciendo su presidenta, Isabel Bonig, que, recordó, no gobierna la Generalitat por 4.000 votos que son culpa de un adelanto electoral a la carta. También dijo que el partido no tiene ya nada que ver con quienes tuvieron conductas no ejemplares. Mientras, Bonig alertó que el Consell en las próximas semanas aprobará recortes y unos presupuestos que recortan derechos de los valencianos, mientras no paga la dependencia.