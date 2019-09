Quién es quién en Podemos

Miembros de Podemos en la C. Valenciana en la toma de posesión de Dalmau como vicepresidente y conseller.

Miembros de Podemos en la C. Valenciana en la toma de posesión de Dalmau como vicepresidente y conseller. Germán Caballero

Podemos en la C. Valenciana fue una de las primeras formaciones que consolidó su papel entrando a formar parte de manera simbólica en 2015. Pasaron de la teoría a la práctica dando apoyo al gobierno de PSPV y Compromís, aunque sin cargos en el Consell. Cuatro años después, en abril de 2019, el partido estaba listo para tomar parte y apoderarse de una conselleria y diversos altos cargos. Esta situación arroja una tricefalia de líderes, pues cada uno ocupa un cargo en los distintos escenarios donde se mueven a diferencia de otros partidos donde los liderazgos son compartidos.



Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

Fue uno de los fundadores del partido e incluso tuvo un escaño por València durante la legislatura de seis meses en 2016. Es uno de los cargos cercanos a Pablo Iglesias, con quien ha compartido aula y literatura colaborando en varios libros del secretario general. Tras la convocatoria de elecciones de Mariano Rajoy, abandonó el partido para centrarse en la vida académica.

Profesor de Derecho Constitucional, volvió a implicarse en el proyecto valenciano en 2018 con el proceso de primarias para elegir candidato para la Generalitat en las elecciones de abril. Su lista, la oficialista del partido, ganó entre las bases y convirtió en Dalmau en las esperanzas del proyecto morado -sumido en una grave crisis interna tras el abandono de Íñigo Errejón- para llegar a la Generalitat.

Los resultados fueron peores que en 2015, cuando obtuvieron 13 diputados frente a los 9 de esta legislatura. El adelanto de elecciones de Ximo Puig tuvo que ver con esta circunstancia ya que la perspectiva de que Podemos obtuviera buenos resultados no era esperanzadora. Con el adelanto, que en Podemos acogieron de buen gusto, había ciertas garantías de mantener un apoyo electoral similar al de cuatro años atrás. Aunque no fue tan bueno como los morados esperaban, sirvió para formar gobierno con el PSPV y Compromís tal como se esperaba.

Dalmau exigió entonces una conselleria para Podemos y otra para EUPV, partido con el que habían confluido en las elecciones autonómicas. Tras una tensa negociación, las expectativas se cumplieron e incluso PSPV y Compromís cedieron para que hubiera una segunda vicepresidencia para los morados.

El vicepresidente segundo y conseller mueve los hilos de Podemos desde el Consell, donde asumió la cartera de Vivienda (una de las áreas más codiciadas por el partido también a nivel nacional) y Arquitectura Bioclimática, en un intento por asumir competencias verdes que, finalmente, Compromís no cedió.



Antonio Estañ, secretario general de Podem

Asumió la secretaría general del partido en 2017, cuando Antonio Montiel, otro de los fundadores del partido en València, renunció a ella. Lo mismo ocurrió en las Corts, donde Estañ fue portavoz del grupo hasta que decidió no renovar su escaño en esta legislatura. Desde abril se mantiene como secretario pero en julio anunció que había propuesto al consejo ciudadano valenciano la apertura del proceso para elegir a una nueva persona para la secretaría general.

Estañ se desmarcó el otoño pasado para ser candidato a la Generalitat en una clara apuesta por mantener un perfil bajo dentro del partido. Ni siquiera quiso volver a ser diputado, por lo que el último paso a un lado que le quedaba por dar era el de abandonar la dirección del partido.

En principio, el proceso de primarias se celebraría en octubre, pero está paralizado hasta saber si habrá o no nuevas elecciones generales. En ese caso, se atrasará hasta que haya estabilidad política porque Podemos en la C. Valenciana tendrá que volcarse también en la campaña para las generales, una decisión que no sentó bien en todas las corrientes del partido pero que cuenta con el respaldo de la mayoría.



Naiara Davó, síndica de Podem en las Corts

Ha sido la gran revelación del partido. La diputada accedió tras la renuncia de Rubén Martínez Dalmau a su acta de diputado tras tomar posesión de su cartera en el Consell. La lista corrió y entró Davó, exconcejala de Podem en Alcoi, muy bien vista por Dalmau aunque no con el peso político de Pilar Lima, exsenadora y ahora diputada que le disputó a Davó la portavocía en Corts.

En el partido todo son halagos a Davó por la forma de gestionar el grupo parlamentario, compuesto íntegramente por mujeres a excepción de Ferrán Martínez. Además de síndica, las fuentes consultadas dentro del partido la señalan como la más preparada para asumir la secretaría general cuando Estañ la abandone, por lo que podría ser ella quien encabezara la lista unitaria que englobe todas las sensibilidades del partido sin que se presente competencia.