La DANA generará un huracán mediterráneo que tocará tierra en Valencia

La DANA o gota fría que a partir de mañana miércoles golpeará la Comunitat Valenciana dejará a su paso fuertes vientos y lluvias intensas que en algunos puntos podrían ser torrenciales, además de generar estructuras atípicas de giro ciclónico que incluso podrían dar lugar a una Medicane (Mediterranean Hurricane): un ciclón híbrido mediterráneo.



Así lo cree el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, aunque el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Valencia, José Ángel Núñez, apuesta más por "una estructura de rotación con giro ciclónico" que provocará "vientos muy fuertes" y un importante "temporal marítimo", con olas de más de cuatro metros.



La Medicane a la que apuntan algunos modelos de predicción meteorológica es "una baja con tintes tropicales", explican desde Climatología de la universidad alicantina, "un ciclón híbrido mediterráneo que comparte rasgos con los ciclones tropicales" y que, en los casos más intensos, "pueden compararse incluso con huracanes de categoría 1 o 2". No obstante, y pese a lo que pueda parecer por la terminología, "no hay que alarmarse porque estos ciclones no tienen que nada ver con los grandes ciclones tropicales" y, desde luego, "no son huracanes", recalca Núñez.



Es cierto que la Medicane guarda semejanzas con los ciclones tropicales, como la "presencia de un núcleo cálido en niveles medios", un ojo libre de nubosidad (el ojo del huracán), o la interacción mar-aire con estructuras de rotación debido a la convergencia de los vientos, pero "su radio de alcance es mucho más limitado que el de los ciclones tropicales". En caso de que finalmente mañana se forme este ciclón híbrido mediterráneo en las Baleares, la previsión es que ponga "rumbo al sur del Golfo de Valencia".





En las últimas actualizaciones Harmonie y Arome (MC) prevén para mañana la formación de una baja mesoescalar con tintes tropicales entre Baleares y la Comunidad Valenciana. Este fenómeno es más conocido como medicane (Mediterranean Hurricane). pic.twitter.com/Ag7bGFAUhQ — Climatología UA (@climatologia_ua) September 10, 2019

Para el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, la estructura no llegará a convertirse en Medicane, pero sí será de giro ciclónico. De hecho, agrega Núñez, se anuncia para mañana en toda la Comunitat Valenciana, algo extraordinario para las fechas en las que estamos. "Es una situación híbrida -detalla- porque en esta ocasión está presente la DANA, y la actividad del temporal marítimo, algo más típico de fechas más tardías, avanzado ya el otoño" durante el temporal. De momento, haya o no Medicane, lo que sí se sabe seguro es que la situación podría ser potencialmente peligrosa en la Comunitat Valenciana, con vientos fuertes, temporal marítimo y lluvias intensas.