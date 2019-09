Vox quiere que la bandera de España ondee en todos los institutos valencianos

Vox presentó ayer en las Corts una proposición no de ley en la que piden al Consell que coloque la bandera nacional «en los institutos de enseñanza pública de secundaria y bachiller en la C. Valenciana».

La conselleria de Educación sostiene que todos los centros docentes públicos en la Comunitat Valenciana disponen de banderas, tanto la de España como la de la C. Valenciana, para exponerlas en su entrada. Así se las hace llegar la dirección general de Centros Docentes, y es responsabilidad de cada instituto exponerlas tal como recoge la ley autonómica.

La conselleria de Vicent Marzà alude a la ley 8/1984 de regulación de los símbolos de la C. Valenciana. En sus artículos 8 y 9 dice que la bandera de la C. Valenciana ondeará «en todos los edificios públicos y civiles de la C. Valenciana, sin perjuicio de la preeminencia de la bandera de España».

En Vox echan mano de la norma estatal, donde también se recoge que en las comunidades autónomas «cuyos Estatutos reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará juntamente con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquélla».

La diputada Llanos Massó aseguró que la iniciativa se ha impulsado «tras la avalancha de notificaciones de los ciudadanos sobre la falta de bandera nacional en sus institutos». Por ello, «en Vox estamos hartos de que haya leyes que se incumplen continuamente y nadie haga nada, sobre todo aquellas que tienen que ver con los símbolos nacionales».



La «lengua materna»

Por otro lado y en la misma línea que el resto de iniciativas contra colectivos vulnerables como el LGTBI o las asociaciones feministas, la diputada ha solicitado información sobre el porcentaje de alumnos que realizan sus estudios de educación infantil, primaria y secundaria en su «lengua materna», en referencia al castellano y no al valenciano.