Los municipios que han suspendido las clases por la llegada de la gota fría

La gota fría o DANA, que desde el lunes afecta al arco mediterráneo peninsular y a Baleares y ha obligado a suspender clases en València, Castelló y Alicante, se recrudece en los próximos días en la Comunitat Valenciana, donde la Aemet ha decretado la alerta roja.



Ante estas previsiones,muchos municipios de la C.Valenciana han decidido suspender las clases para la jornada de mañana.



En la provincia de Alicante mañana no habrá clases en Elx, Ibi y Alicante ciudad. En la comarca de La Marina cerca de 20.000 alumnos se quedarán sin clase. Ante la previsión de fuertes lluvias, Dénia,Benissa, Jesús Pobre, Xàbia, Calp, Ondara, La Xara, Teulada , Benitatxell, El Verger, Gata y Valle de Gallinera suspenderán las clases para mañana. Los colegios de la Vega Baja también cierran mañana sus puertas. Orihuela, Torrevieja, Cox, Granja de Rocamora, Redován, Bigastro, Albatera, Almoradí, Los Montesinos, Guardamar del Segura, Benejúzar, Catral, Rafal, San Fulgencio, Dolores, San Miguel de Salinas, Formentera del Segura, Benferri, Rojales y Callosa de Segura suspenden las clases.



La Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) también han cerrado las aulas y no se dará clase mañana jueves.



Este es listado de centros que mañana no impartirán clases por la gota fría que sacude la C.Valenciana





????Municipis que ens han comunicat la suspensió de classes per a dijous 12 de setembre. Recomanem que us informeu a través dels canals oficials dels ajuntaments sobre possible ampliació de poblacions. La decisió de suspensió de classes la pren cada ajuntament. pic.twitter.com/vlHNDdjaBB — GVA Educació (@GVAeducacio) September 11, 2019

En la provincia de Valencia, los municipios que han suspendido las clases son l'Alcúdia, La Font d'En Carròs, Oliva y Real de Gandia.