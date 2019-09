Dalmau admite que el parque público de vivienda "está ocupado al 100%"

La oposición crítica la falta de concreción para declarar en cuatro años la C. Valenciana libre de desahucios y que a Dalmau no le importe ser un vicepresidente florero»

El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y arquitectura bioclimática, Ruben Martínez Dalmau, ha admitido que la ocupación del parque público de vivienda del Consell es del 100%. «Eso nos deja sin capacidad de respuesta a casos de emergencia y sin ningún margen de maniobra para hacer políticas en favor de los colectivos más castigados por la crisis», acaba de reconocer el máximo responsable de vivienda autonómico, durante su intervención inicial en las Corts para informar sobre las líneas políticas a desarrollar desde la conselleria que él dirige y que en la pasa legislatura dirigía Maria José Salvador.

La falta de viviendas para atender las necesidades habitacionales y urgencias frente a desahucios sangrantes Martínez Dalmau asegura que lo suplirá de dos formas. «Mediante la compra directa, adquisición y cesión de viviendas y la promoción y construcción de viviendas nuevas» tanto mediante la compra directa, como la colaboración con las entidades bancarias (que ya inició su antecesora en vivienda) porque "no hay que olvidar que las entidades [bancarias] que disponen de viviendas vacías fueron rescatadas con fondos públicos, con dinero de todos nosotros para tapar las malas prácticas e irresponsabilidades de sus dirigentes?. Su objetivo, ha defendido, es declarar la Comunitat Valenciana libre de desahucios cuando finalice la actual legislatura.

Unas propuestas que han sido recibidas con escepticismo por parte de los grupos de la oposición. Miguel Pascual (Vox) ha defendido la necesidad de «liberalizar las leyes urbanísticas para convertirlas en menos intervencionistas» además de «liberalizar todo el suelo que no esté especialmente protegido para que bajen los precios de la vivienda». Y ha pedido, por último al vicepresidente segundo y conseller de vivienda, que "abandone la política del despilfarro, la política del gasto sin más y no convierta la Generalitat en simple inmobiliaria de colocación».

Mamen Peris (Ciudadanos) se mostró muy crítica incluso con la creación de una conselleria de vivienda desgajada del área de Obras Públicas. «En vivienda el problema son ustedes. Han creado una conselleria para saciar el ansia de poder de Podemos, con palacete incluido en el centro de València» mientras «14.000 personas se encuentran en lista de espera habitacional pero no se ejecuta la partida de 40 millones destinada para adquirir viviendas. ¿Donde están? No se han gastado por falta de gestión», criticó la portavoz de vivienda de Ciudadanos. Al tiempo que dudaba de que la C. Valenciana llegue a ser territorio libre de desahucios porque «en los últimos meses los desahucios se han incrementado hasta alcanzar los 24 lanzamientos al dia».

Por último, Alfredo Castelló (PP) afeó al vicepresidente segundo los 44.719 desahucios registrados durante la anterior legislatura del Botànic. «100.000 personas que se han visto en la calle debido a sus políticas progres» ha ironizado el diputado popular, al tiempo que afeaba el incremento de viviendas públicas ocupadas ilegalmente (de 450 a 1.164) o las vacías (de 568 a 887). «Desgajar vivienda de Obras Públicas no tiene ningún sentido, pero parece que a usted no le importa ocupar una vicepresidencia florero», coincidió en criticar Castelló. Al tiempo que exigía conocer qué medidas concretas iba a aplicar la vicepresidencia segunda para erradicar los desahucios en la C. Valenciana en cuatro años.