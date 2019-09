Baldoví acusa al PSPV de presionarle a él y no a Sánchez para mejorar la financiación

Escalada de tensión entre PSPV y Compromís. Diputados de ambos partidos se han enfrentado en las redes sociales a costa de unas declaraciones en À Punt del portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, respecto a sus socios de gobierno en el Consell. Mata cree que Compromís piensa en el problema valenciano, en referencia a la financiación, "pero eso no ha solucionado el problema cuando solo hay un diputado en el Congreso", ha dicho, en referencia a Baldoví, el único representante de la coalición en Madrid.



Este comentario no ha sentado bien al político de Sueca, quien ha respondido que "lo que no soluciona nada es que tus 10 compañeros del Congreso, en lugar de presionar al Gobierno para que haga una financiación justa, presionen al diputado de Compromís para no dejar en ridículo al PSOE". Así de contundente ha sido Baldoví, quien ha añadido que tampoco se justifica "defender una cosa en València y otra en Madrid", "actuar de portavoz del PSOE y no del bienestar de los valencianos y valencianas" y, por último, "cargar contra los socios del Botànic cuando parece que se acercan elecciones".





Saps què no soluciona res @manolomata?

-Defensar una cosa a València i una altra a Madrid

-Actuar de portaveu del PSOE i no del benestar dels valencians i valencianes

-Carregar contra els socis del Botànic quan pareix que s'acosten eleccions (1/3) https://t.co/CjsKqs7q1V — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) September 12, 2019

Estimat Joan. No ajuda gens fer polítiques del Botànic contra un soci del Botànic. El PSOE és la major garantia de la defensa de la gent. Un govern en funcions no pot fer lliuraments de 7000 milions al seu antull. Ja li agradaria seria la seva millor campanya electoral. https://t.co/K0367PonLF — Manolo Mata (@manolomata) September 12, 2019

Sols busquen titulars mediàtics. La ultima campanya electoral d @joanbaldovi li deixà a soles al Congrés, és conscient q pot anar a pitjor? — Mercedes Caballero/? (@mercaballero2) September 12, 2019

I en preferim ú que quan baixa de l'AVE no s'oblida d'este poble que multiplicar-nos per cinc en unes noves eleccions a novembre. Xe!!! Arregleu l'empastre! — Mònica Àlvaro (@MonicaCompromis) September 12, 2019

Las respuestas no se han hecho esperar.que no ayuda "hacer políticas del Botànic contra un socio del Botànic" y ha reivindicado al PSPV comoMata ha justificado al Gobierno central porque, en funciones, "no se pueden hacer entregas de 7.000 millones a su antojo". "Ya le gustaría, sería su mejor campaña electoral", concluye.Baldoví no ha vuelto a responder pero sí lo han hecho diputadas y diputados de Compromís y PSPV en defensa de sus compañeros. La socialistay recuerda que "la última campaña electoral de Joan Baldoví le dejó solo en el Congreso", sostiene. Y avisa a sus socios:Mientras, por parte de Compromís,asegurando que en Compromísque cuando baja del AVE "no se olvida de este pueblo"