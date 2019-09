Medio millón de alumnos sin clase

Medio millón de alumnos, 536.000, se quedarán sin clase hoy ya que hasta 132 municipios valencianos han decidido suspender las clases en la jornada de este viernes debido a la previsión de fuertes lluvias, que mantendrá en aviso rojo a las provincias de Alicante y parte de València, y en aviso naranja a Castellón. En la jornada de ayer, 338.000 alumnos aproximadamente se quedaron en casa por la misma situación. Al cierre de esta edición, habían suspendido las clases cinco en Castellón, 45 en Valencia y 82 en Alicante. En Castelló, los municipios afectados han sido Almenara, Betxí, Nules, Moncofa y la Vilavella.

En València, los municipios que han suspendido las clases son Alaquàs, Albaida, Albal, Albalat de la Ribera, Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Aldaia, Alfara del Patriarca, Algemesí, Almàssera, Benetússer, Benifairó de les Valls, Burjassot, Castelló de Rugat, l'Eliana, Enguera, Foios, Gátova, Godella, Llíria, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Montserrat, Museros, Olocau, Ontinyent, Paterna, Picassent, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, Puçol, el Puig, Quart de Poblet, Quartell, Sagunt, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Torrent, València, Vinalesa y Xàtiva.

En el caso de Alicante, los municipios sin clase serán Alcoi, l'Alfàs del Pi, Algorfa, Algueña, Alicante, Almoradí, Altea, Aspe, Benejúzar, Benferri, Beniarbeig, Beniardà, Benidoleig, Benidorm, Benigembla, Benijófar, Benilloba, Benimantell, Benissa, Bigastro, Busot, Callosa d'en Sarrià, Callosa de Segura, Calp, el Campello, Castalla, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Dénia, Dolores, Elda, Elx, Finestrat, Hondón de las Nieves, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Hondón de los Frailes, Ibi, Jacarilla, Llíber, Monforte del Cid, Monòver, Los Montesinos, Murla, Mutxamel, Novelda, la Nucia, Ondara, Orba, Orihuela, Orxeta, Pedreguer, Pego, Petrer, Pilar de la Horadada, Pinoso, Planes, Polop, Rafal, Relleu, Rojales, la Romana, Salinas, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Sax, Sella, Teulada, Torrevieja, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar, el Verger, la Vila Joiosa, Villena, Xàbia y Xixona.

De los 536.00 alumnos que mañana no asistirán a su centro educativo, más de 90.000 son universitarios de grado ya que las enseñanzas de máster todavía no han comenzado. Así, 43.0000 estudiantes de la Universitat de València no asistirán a clase ya que la institución educativa ha decidido cerrar las instalaciones de los tres campus que componen el complejo y, además, decretar el nivel de alerta 3. Otra universidad que hoy tampoco abre sus puertas es la Universitat Politècnica de València, lo que hará que unos 23.000 alumnnos se queden en casa.

Pese a que la Universidad Católica de València no ha cuantificado cuántos alumnos se quedarán hoy sin clase, suspende la actividad docente en todas sus sedes: Burjassot, Godella, Xàtiva y Torrent. Ante la alerta emitida desde la Aemet, el CEU cierra las instalaciones de los campus de València y Elx.

En la provincia de Alicante, la única universidad que permanecerá cerrada durante el día de hoy será la Universidad de Alicante. El cierre de las instalaciones afectará a 25.000 alumnos aproxidamente. Cabe mencionar que la Universidad Miguel Hernández todavía no ha iniciado el curso y que la Universitat Jaume I de Castelló impartirá clases con normalidad.



Exámenes en las EOI

Por otra parte, ayer se suspendieron en todas las escuelas de idiomas públicas las convocatorias de los exámenes de septiembre de las pruebas de certificación de idiomas. La decisión se adoptó porque son unas pruebas unificadas (iguales para todo el mundo) y al estar por la alerta roja por lluvias las EOI de la provincia de Alicante, en las de València y Castelló no se podían hacer tampoco. Finalmente se llevarán a cabo el lunes. Los exámenes suspendidos hoy son de Español para extranjeros y Alemán y Portugués.