"Es un milagro que las universidades hayan superado la crisis económica"

Las universidades públicas valencianas no desfallecen en reclamar un plan de financión universitaria que les dé «oxígeno» para poder continuar tanto con su tarea docente como investigadora. El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco Mora, considera que «es un milagro que la universidad haya superado la crisis». «La inercia y el voluntarismo no dan para más», alertó ayer, junto a sus homólogos y ante el presidente Ximo Puig y la Consellera de Universidades, Carolina Pascual, en el acto de apertura del curso académico de todas las universidades públicas valencianas, celebrado en el Campus de Vera de la UPV, y al que también acudió la conselleria de Medio Ambiente, Mireia Mollà.

Mora reivindicó a estas instituciones como «motor de desarrollo», pero lamentó que su financiación se ha mostrado los últimos años «muy sensible a la coyuntura económica», siempre con caídas mayores que el PIB, afirmó, y dejando atrás cifras que no se han recuperado. No obstante, «a pesar de contar con menos medios que nuestros homólogos europeos, la calidad del sistema público valenciano no es menor, y el servicio que reciben nuestros estudiantes es similar al de los suyos», aseguró.

Esta es una reivindicación que las cinco universidas públicas de la Comunitat Valenciana (la UPV, la Universitat de València, la Jaume I de Castelló, la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández de Elx) ya expusieron la legislatura pasada y no vieron solventada. Ayer, Ximo Puig aseguró que es «consciente de las insuficiencias» del sistema y se comprometió a «continuar buscando medidas para la financiación» de las universidades. Asimismo, avanzó que el plan podría estar en 2020, puesto que en octubre se pondrá en marcha el grupo de trabajo que elaborará el documento base. Se trata, según Puig, «de una reivindicación justa de las rectoras y rectores que debemos conseguir llevar a la realidad».

Precisamente sobre la realidad también habló Francisco Mora, en nombre de todas las universidades, al afirmar que el Consell «tiene el apoyo unánime del sistema universitario valenciano en su exigencia al Gobierno para que adopte las medidas necesarias que faciliten la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica o cualquier medida urgente sustitutiva, aunque sea transitoria».

Otra de las reclamaciones de las instituciones de estudios superiores es una mayor autonomía. «Necesitamos una verdadera y efectiva autonomía universitaria; solo la tenemos sobre el papel», criticó, por lo que pidió que se suelten las «amarras legislativas». «Es tiempo de hacer política universitaria con altura de miras; abramos un debate público sin restricciones (...) exijamos a la sociedad, a los agentes económicos y sociales, a los poderes públicos, que se tomen en serio la universidad», expuso.



A por 50 años más

«Razonablemente satisfechos» con los 50 años que la UPV celebró en 2018-19, Mora anunció ayer dos proyectos para «modernizar la institución». Estos son el UPV Laboratorio de Sostenibilidad, «que permitirá introducir en los tres campus la agenda 2030»; y el Centro en Red de Inteligencia Artificial, un organismo que «no será convencional», que unirá a profesores e investigadores y en el que empresas e institucioanes mantendrán «estrecha colaboración».

Además, el rector llamó a «abandonar la rigidez», a buscar la «actualización constante» y a «plantearnos cada día qué más podemos hacer para que la UPV sea un mejor lugar para formarse y crecer». Como muestra del compromiso de la institución con la sociedad, la doctora Amparo Chiralt protagonizaó la lección inaugural, en la que explicó la importancia de desarrollar biopolímeros renovables y biodegradables, que no sean tóxicos y que conserven los alimentos igual que el plástico, pero contrarrestando el problema medioambiental actual.

Para dar por cerrado el inicio de curso universitario, Puig recordó que las universidades son «cuna de la razón en tiempos de irracionalidad» y aseguró que han aumentado en «excelencia, calidad y prestigio, esto último en paralelo al de la Comunitat Valenciana».