La cita enfada a autonomías del PP

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, calificó de «chocante» que la ministra de Hacienda aceptara reunirse con Puig mientras no lo hace con él y otros presidentes. La crítica se suma a la del PP andaluz, que cuestionó el encuentro bilateral y que no se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Puig respondió tras la visita y destacó que en Castilla y León (sin citarla explícitamente) la financiación per cápita duplica a la valenciana: «Serían 2.700 millones más», dijo, «una asimetría que no se pede mantener para siempre». Además, afeó que en algunas autonomías «hagan dumping fiscal».