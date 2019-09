El Ministerio del Interior deniega tres de cada cuatro solicitudes de protección

Desde la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem) lamentan que tanto para migrantes procedentes del Aquarius como para otras personas llegadas de cualquier otra manera a España en busca de protección «lo cierto es que se conceden muy pocas solicitudes de asilo, el índice de reconocimiento es muy bajo y eso es problema. Cuesta mucho llegar, faltan vías legales y seguras y el índice de protección es muy bajo». Es más, los últimos informes de CEAR aseguran que el Gobierno deniega tres de cada cuatro solicitudes de asilo.

Según Acnur, «la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria en su artículo 3, establece que 'la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9».

Además, afirman que «de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 12/2009 las personas que solicitan protección internacional pueden ser beneficiarias de la llamada protección subsidiaria/asilo en aquellos casos en los que las autoridades aprecien la existencia de motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en la ley, a pesar de no reunir los requisitos para ser reconocidas como refugiadas según la Convención de Ginebra de 1951». Es a esa protección subsidiaria a la que hacen referencia las ONG en aras de no truncar la vida de quienes llegaron en el Aquarius.