Los cazadores inician una recolecta para ayudar a los damnificados por la DANA

Las Delegaciones de Caza de Castellón, Valencia y Alicante han iniciado conjuntamente una colecta dirigida a ayudar a los damnificados por el temporal que ha sacudido fuertemente la Comunidad Valenciana. Se trata de la primera vez que ponen a disposición de todo el que quiera colaborar sus instalaciones con el fin de recoger alimentos no perecederos, ropa y material escolar. Además, se ha habilitado una cuenta fila 0 para recaudar fondos que irán también destinados a las personas afectadas por la DANA.

La Federación de Caza ha querido así mostrar su solidaridad con los afectados y ha puesto en marcha una campaña sin precedentes de recogida de alimentos no perecederos, ropa en buen estado y material escolar. La colecta irá destinada a las localidades más perjudicadas de la Vega Baja y Vall d'Albaida, tras las lluvias torrenciales de estos días provocadas por la gota fría, que han causado hasta el momento 7 víctimas mortales en toda España e innumerables daños que aún no han podido ser evaluados.

Raúl Esteban, presidente de la Federación de Caza, en nombre de todo el colectivo de cazadores muestra su apoyo a los damnificados: "Queremos mandar un mensaje de ánimo a los que más han sufrido las consecuencias de este temporal y aportar nuestro granito de arena con esta colecta sin precedentes en la Federación de Caza. Los cazadores también somos solidarios con toda la población y queremos ayudar a todas las personas que están sufriendo y han perdido tanto".

Los alimentos, ropa y material escolar serán recogidos en las sedes de las Delegaciones territoriales de Alicante (Calle Alemania, 4), Castellón (Plaza de Tetuan, 9) y Valencia (Plaza de Cánovas del Castillo, 8).