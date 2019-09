Puig y Oltra cuestionan la "capacidad de diálogo" para formar gobierno en España

El secretario general del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles en relación a la convocatoria de nuevas elecciones generales que no es una buena noticia "ni para el país ni para la Comunitat", y ha lamentado que no funcione "adecuadamente la capacidad de diálogo".



En ese mismo sentido se ha expresado también la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien ha destacado que la repetición electoral "evidencia la incapacidad para el diálogo" de algunos políticos y ha advertido de que eso puede tener consecuencias "peligrosas" en forma de "experimentos no democráticos".



Puig, que se encuentra en Milán en la feria del calzado Micam, ha mostrado su decepción porque parece que la "profecía anunciada se ha hecho realidad" y "no ha habido posibilidad de concertar un acuerdo de gobierno solvente y estable".



Sin embargo, ha agregado, la convocatoria de nuevas elecciones "es la salida constitucional que existe, las instituciones funcionan, lo que no funciona probablemente de forma adecuada es la capacidad de diálogo entre los actores políticos".



Un diálogo, ha insistido, que deber servir para "superar el frentismo y buscar acuerdos en torno a grandes temas como la financiación autonómica, la educación, cómo hacer frente a la recesión o cierta caída de las expectativas económicas".



"Todos estos asuntos no pueden quedar en la incertidumbre, se han de buscar soluciones de verdad para el país, hay que superar el partidismo, el inmovilismo y el confort en la discrepancia", ha agregado.



Preguntado por el hecho de que serán los mismos interlocutores que no han alcanzado acuerdos quienes repitan como cabezas de lista y sobre la probabilidad de que esos mismos desencuentros se vuelvan a producir tras el 10-N, Puig ha contestado que lo "razonable" es que todo el mundo haga "autocrítica".



"Los partidos tienen un fin, han de garantizar la buena gobernanza. Todo el mundo debe hacer análisis autocrítico y después intentar de verdad dar una respuesta a los problemas del país. Mientras tanto, desde el ámbito más autonómico, hemos de garantizar la estabilidad", ha subrayado.



Oltra, por su lado cree que es una decepción para los ciudadanos porque ahora mismo "la mayoría siente indignación y enfado. La gente habló claro el 28 de abril y los políticos lo que tienen que hacer es gestionar esa claridad, no extorsionar a la gente para que cambie de opinión, porque este tipo de actuaciones evidencian incapacidad para el diálogo, y así difícilmente podemos decir a nuestros hijos que dialoguen y aprendan a gestionar las diferencias", ha afirmado.



Puig ha destacado que "llevamos casi seis años de una enorme precariedad institucional en España y han sido algunas comunidades las que han mantenido la 'institucionalidad', con gobiernos de garantías y plena vigencia, por eso hemos de colaborar para fomentar un clima favorable a la estabilidad", ha agregado.



"Nosotros vivimos una legislatura en minoría con apoyo externo de Podemos, y ahora Podemos está en el gobierno. Hay que tener voluntad de acuerdo y entendimiento en lo que respecta al programa", ha finalizado