La repetición electoral duele a todo el arco político valenciano

El 10 de noviembre ya está señalado en rojo para los partidos valencianos, para los que la repetición electoral es un hecho casi ya inevitable. Ninguno la quería y todos lamentan que Pedro Sánchez no haya formado un gobierno como el valenciano capaz de aunar todas las sensibilidades.



«La fragmentación tiene

costes. Me duele»

«La ausencia de mayorías claras incapacita para gobernar, la fragmentación tiene costes y parece inevitable que vamos a otras elecciones. Como socialista me duele que no tengamos una mayoría que en la C. Valenciana ha sido posible y como valenciano me duele más que la inestabilidad no permita resolver nuestra infrafinanciación».

«La repetición estaba en la hoja de ruta de Sánchez desde abril»

«El presidente del Gobierno ha llegado a este punto y a esta situación porque no ha hecho todo lo posible para formar gobierno. La repetición de las elecciones estaba en su hoja de ruta desde el 28 de abril».

«La indignación de la gente está totalmente justificada»

Es «una gran irresponsabilidad de Sánchez no haber cumplido con el mandato de la ciudadanía. La indignación de la gente está totalmente justificada. En el Congreso falta la cultura del pacto que hemos consolidado en el Botànic». «Trabajaremos por tejer alianzas para salvaguardar la voluntad de quienes el 28 de abril votaron por una política que ponga en el centro a las personas y no los intereses de partido», añadió. Por su parte, el senador Carles Mulet dijo que espera que «ninguna persona decente vuelva a votar al PSOE».

«Sánchez no ha querido seguir el ejemplo valenciano»

Para la portavoz de Unides Podem, «las urnas decidieron un gobierno de progreso pero Pedro Sánchez no ha querido. Es frustrante e indignante ir a unas nuevas elecciones, España merece estabilidad, progreso y protección de los derechos de las mayorías», señaló. «En la C. Valenciana pusimos el interés general de la ciudadanía por encima de los cálculos electoralistas y tenemos gobierno de progreso, Sánchez no ha querido seguir el ejemplo valenciano».