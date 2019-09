Soler desliza que el presupuesto del Consell podría prorrogarse por el 10N

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha indicado que espera que se cumplan los compromisos expresados por la ministra de Hacienda en funciones respecto a la financiación de la Comunitat Valenciana, una vez que las circunstancias han cambiado y habrá nuevas elecciones.

Soler, que se ha pronunciado al respecto tras clausurar una jornada sobre la banca del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), ha asegurado que todavía no se ha decidido si habrá nuevos Presupuestos de la Generalitat o se tendrán que prorrogar, aunque lo más probable es lo segundo ante la incertidumbre política y que se estudia si se puede trabajar con las referencias de 2018 para elaborar las cuentas.

"Queremos normalidad", ha afirmado sobre una posible prórroga de los Presupuestos, para añadir que por encima de la voluntad está "lo que pasa" ya que, sin referencia sobre el volumen de entregas a cuenta y liquidaciones previstas, "estamos perdidos".

No obstante, ha recordado que este martes firmó la orden de elaboración de los Presupuestos de la Generalitat para 2020 y que las Consellerias ya trabajan en la preparación de sus cuentas para el año que viene.

Sobre los 450 millones de la actualización de las entregas a cuenta que deben llegar en el último trimestre, el conseller ha indicado que espera que no se retrase pero ha reconocido que la última decisión no depende de él y ha asegurado que el problema de base es que el sistema financiero y fiscal del Estado y de las autonomías no está acabado porque "no puede ser que lo que le pasa a una administración lo pague otra".

Respecto al FLA extraordinario de 250 millones que debería llegar antes del 9 de octubre, Soler se ha pronunciado en los mismos términos y ha precisado que el Plan Económico Financiero que tiene que presentar la Generalitat se llevará antes de esa fecha a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Soler ha opinado que, aunque era previsible que no hubiese acuerdo para la investidura, si se produce algún cambio en cuanto a los compromisos de financiación el Gobierno valenciano tendrá que volver a reunirse con el Ministerio de Hacienda para dar salida a los problemas de tesorería.

Ha cuestionado que se critique el trato singular a la Comunitat Valenciana en financiación puesto que ésta tiene "una situación singular" y ha señalado, en respuesta al presidente de Castilla y León, que si tuviera una financiación per cápita de 541 euros más, que supondrían 2.500 millones de euros, no tendría los problemas de tesorería ni de déficit que presenta en la actualidad.