Los expertos recetan «más Europa» contra la crisis de la UE

«Más Europa» como solución a los riesgos que acechan al cotinente; es decir, reforzar las instituciones, comunitarias y estructuras de la UE. Ésa es la receta en la que coincidieron ayer los diez expertos que participaron en un encuetro sobre los costes de una no Europa, organizado por la Cátedra Jean Monnet de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Enrique Barón –expresidente socialista del Parlamento Europeo– señaló que, visto de dónde venimos, pues en vísperas de la II Guerra Mundial solo el Reino Unido era una democracia parlamentaria, la crisis de valores de la que hablamos en la actualidad es algo transitorio. A su juicio, la UE no ha hecho más que crecer y extender la democracia parlamentaria en toda Europa desde el final del conflicto mundial.

Según Roberto Cippitani, de la Universidad italiana de Perugia y miembro del Centro de Investigación Rights and Sciencie, la crisis migratoria no es tal, puesto que es más bien una crisis de nervios, ya que solo el 4 % de la población de la UE es de origen de un tercer Estado. Y de acuerdo con el embajador y profesor de la Escuela Diplomática José Antonio de Yturriaga, para que la UE no quede condenada a la irrelevancia, entre dos gigantes como Chima y EE UU debe defender sus políticas, su unión y sus valores.

Por otra parte, los nacionalismos y populismos distorsionan la realidad, se atrincheran en mitos que ellos mismos crean y dividen la población entre una élite o casta y un supuesto pueblo al que el líder guía, según coincidieron Teresa Freixes (catedrática de Derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona), Manuel Martínez Sospedra (de la CEU UCH) y Valentina Colcelli (de la Università degli Studi di Perugia e investigadora del Consejo Nacional de Investigación de Italia). Todo ello sin perder de vista que el brexit es otra forma de nacionalismo y pronto el RU comprobará que los peores efectos serán para ellos mismos, según apuntó Antonio Bar, de la Universitat de València.

Según destacó la organizadora del encuentro, la catedrática Jean Monnet de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Susana Sanz, «Europa afronta una crisis sin precedentes que cuestiona seriamente los valores del continente, con un Parlamento surgido tras las elecciones del 26 de mayo en el que han aumentado su presencia las fuerzas más euroescépticas: nacionalistas y populistas». «Probablemente, esto sea consecuencia de los problemas de déficit y desempleo y los altos niveles de desigualdad en Europa tras la crisis económica. Y también una reacción ante la crisis migratoria y contra la acogida de refugiados en los países miembros», explica.

Además, añade que «el proceso del 'brexit' demuestra que los nacionalismos exacerbados pueden fragmentar seriamente democracias consolidadas. Y la deriva populista de gobiernos como los de Polonia y Hungría, recuerda a la UE que el poder soberano permanece en los Estados». A su juicio, estos factores»generan divisiones y crisis internas en la Unión que están lastrando su necesario posicionamiento, firme y convincente como actor fuerte en la escena internacional, entre los dos grandes bloques actuales conformados por Estados Unidos y China, que, lejos de presentarse como aliados, se muestran competidores».