"Ofrezco diálogo como forma de entender la política"

El conseller de Obras Públicas, Arcadi España, ofreció «diálogo, como forma de entender la política» y fijó como los tres objetivos centrales de su departamento «la sostenibilidad, el crecimiento y la ocupación y la cohesión social. El debate no es crecer o no crecer. El reto es crecer mejor». España anunció la finalización de los planes de acción territorial de las tres capitales de provincia, así como los planes de movilidad metropolitana. Se comprometió a ejecutar la red de itinerarios no motorizados, señalizar la red ciclista Eurovelo, solicitar una nueva comisión de seguimiento de las cercanías cuando haya gobierno e impulsar el tren de la costa.