FSIE pide que no se elimine el concierto de centros de FP con demanda

El sindicato FSIE, mayoritario en la enseñanza concertada, ha pedido a la Conselleria de Educación que no elimine "de forma arbitraria" el concierto de centros de Formación Profesional que tienen demanda y cumplen los requisitos.

El sindicato se refiere así a una denuncia realizada por el centro de FP Xabec, de València, tras la supresión del concierto de segundo curso de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización del Ciclo de Grado Medio, según ha indicado en un comunicado.

Ha criticado que la Conselleria "alegue" la falta de alumnos, cuando el curso tenía matriculados 16 alumnos, tres más de los exigidos para estudiar primero.

La Conselleria de Educación explica que solo se han matriculado cuatro alumnos para este curso, un número "totalmente insuficiente" para mantener el concierto educativo, y por eso no se ha renovado.

Educación ha señalado que el Grado Medio del ciclo de FP de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y Climatización, que dura dos cursos, en el centro Xabec de València no está concertado en primero desde el curso 2017-18 por falta de alumnado.

En el curso 2018-19, al igual que el anterior estaba concertado solo en segundo, y para este nuevo curso 2019-20 se ha cancelado el concierto al ser "insuficiente" la matrícula.

Educación añade que donde sí tiene 17 alumnos matriculados Xabec en este curso 2019-20 es en segundo del ciclo de Grado Medio de FP de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y, por tanto, la Conselleria mantiene el concierto.

Fuentes de la conselleria han señalado que esta etapa de enseñanza no es obligatoria y, por tanto, concierta aquellos ciclos de FP donde la oferta pública no puede atender la demanda, cosa que no sucede en este caso concreto.

El sindicato FSIE ha calificado la decisión de la Conselleria de "sectaria" pues el convenio tenía una cobertura de cuatro años, por lo que "deja desamparados" a los alumnos que han cursado primero, "deja abandonadas" a las empresas que han apostado por su formación y "vacía" la oferta de formación profesional del sistema valenciano.

El FSIE ha anunciado que estudian emprender acciones legales en contra de esta decisión del centro Xabec, que fue piloto en la implantación de la Formación Profesional Dual en la Comunitat Valenciana, y uno de los primeros de España.

En la actualidad, más de 200 empresas tienen convenio de formación para alumnos de Xabec en prácticas. El centro tiene como objetivo incorporar al mercado de trabajo a jóvenes, desempleados, inmigrantes y personas en riesgo de exclusión social, desde que inició su actividad, explican desde Fsie.



"Empezar con buen pie"

Esta semana, el sindicato instó a Vicent Marzà, conseller de Educación, a "empezar con buen pie escuchando y atendiendo" las demandas de los centros concertados para que "este año sea el año en el que por fin" incremente las plantillas, reactive la bolsa de trabajo para los profesionales afectados por el cierre de unidades concertadas, acabe con la discriminación formativa y reconozca los sexenios de estos profesionales.

Estas son algunas de las peticiones recogidas en la "hoja de ruta" de FSIE para este curso y, en este sentido, instaron a Marzà, a "priorizar e impulsar" la actualización y la revisión de las plantillas de Infantil, FP y Bachillerato de los centros concertados para equipararlas a las de los centros públicos.

Por ello, reclamaron al conseller "coherencia, igualdad y respeto" a la labor que cada día desarrollan los profesionales de la enseñanza concertada en los 450 colegios de la Comunitat.