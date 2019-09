La Generalitat pide a la jueza que reabra la investigación del rescate de la Fórmula 1

La Generalitat ha presentado un escrito en el juzgado del caso Valmor, el procedimiento que ha investigado la organización y posterior rescate del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, en el que pide la reapertura de la investigación contra los responsables del último Consell del PP que recuperaron la competición.

El escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, también apunta a los antigos propietarios de Valmor, la empresa a la que el magnate británico Bernie Ecclestone adjudicó los derechos de la carrera.

La Abogacía considera que «es evidente que el principal beneficiario de la compra no ha sido la Generalitat, sino los socios de Valmor, como ha quedado acreditado en la instrucción», pues razona que el contrato confidencial suscrito por la Administración en la que sustituía a Bancaja como avalista de Valmor fue lesivo para los intereses públicos.

Este contrato se firmó el 19 de julio de 2011, un día antes de que el expresidente Francisco Camps presentara su dimisión por el juicio de los trajes de Gürtel, del que resultó absuelto por un jurado popular.

El juzgado de Instrucción número 2 de València acordó el archivo de la causa abierta contra la exconsellera y exportavoz del Gobierno valenciano Lola Johnson, el expiloto y socio de Valmor Jorge Martínez Aspar y Francisco Camps.

Ahora, la Administración valenciana recuerda al juzgado que ha planteado a la Audiencia la unión de las causas que han investigado la puesta en marcha de la Fórmula 1 y su posterior rescate. Y ha pedido a la jueza que siga instruyendo los hechos.

La Abogacía califica la operación de compraventa de «incuria», una «impericia de quienes adoptaron la errónea decisión de proponer» la adquisición de Valmor, arruinada desde la primera edición. Subraya que «no compartimos, en absoluto, la afirmación referida a que el principal beneficiario de la compraventa de Valmor haya resultado la Generalitat».

Y niega que no quedase otra opción, ya que «simplemente no se hubiera rescatado a los socios y desde luego Bancaja no hubiera cobrado los seis millones de euros de su crédito (...) ni tampoco los 1,5 millones del Banco Valencia, del que Bancaja ostentaba un porcentaje accionarial superior al 10 %».