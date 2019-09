Crecen las voces en el Bloc que piden un referéndum sobre pactos en la coalición

La corriente Bloc i País y el exalcalde de Sagunt y vicepresidente de la FVMP, Quico Fernàndez, coincidieron ayer en reclamar que la militancia decida las alianzas electorales en Compromís.

Son muchas las voces, sobre en todo en el Bloc, que exigen escuchar a las bases. Fernàndez, un histórico del Bloc, aseguró ayer que la ejecutiva de Compromís no tiene competencias para decidir si hay o no coalición para las generales. Pide que se activen las fórmulas de decisión que están previstas: convocar el Consell General de Compromís, que no se reúne desde hace años, o un referéndum, del que reclama que se respete el resultado, ya que en 2015 las bases decidieron no ir con Podemos y finalmente se acudió en coalición con Iglesias.

Fernàndez exige «respeto» a las normas internas y cree que debe abrirse un debate sobre si hay que introducir cambios en las listas. «Compromís no puede permitirse estas deficiencias de organización, están abusando de la responsabilidad y de la paciencia de los afiliados», lamenta.

Mientras, Bloc i País, la corriente soberanista, insiste en que cualquier decisión que implique pactos tenga el visto bueno y la participación de la militancia. Pide un referéndum entre las bases de toda la coalición y que la consulta se impulse desde el Bloc.

También defienden que se deje participar a la militancia de Gent de Compromís, grupo que ha decidido suspender su actividad como corriente interna por falta de democracia interna. La portavoz adjunta de Compromís en les Corts, Mònica Àlvaro, miembro de Bloc i País, sostiene que la militancia es quien realmente realiza la campaña en la calle y exige que esta se sienta cómoda con la lista electoral con la que Compromís opte al 10N.