Las familias de enfermos de alzhéimer reclaman más investigación

El presidente de la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer (Fevafa), Emili Marmaneu, reclamó ayer un impulso a la investigación sociosanitaria durante el acto en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, que este año lleva por lema Evolución. Marmaneu subrayó el valor esencial de las 38 asociaciones federadas, que cuentan en la actualidad con «54 centros asistenciales, en los que se atienden a cerca de 3.000 personas con alzhéimer». Lamentó que no se creen más servicios por parte de las Administraciones. «Defendemos una Ley de la Dependencia, creada por todos, que aún no está aplicada, no lo entendemos», señaló el presidente de Fefava.



Premios anuales

Durante el acto institucional, el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, afirmó que «la política que busca soluciones es la que sirve para avanzar porque entre todos tenemos que construir un mundo mejor». Fefava entregó ayer sus premios anuales que enste ocasión recayeron en À Punt Mèdia, en la asociación federada de Cocentaina y en María Blasco Marhuenda, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.