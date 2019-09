El Gobierno hará llegar las entregas a cuenta al Consell en diez días

El Gobierno desbloqueará en 10 días los 4.500 millones de euros que adeuda a las comunidades autónomas. Según adelanta El País, el ministerio de Hacienda ha encontrado una fórmula para poder sortear el dictamen de la Abogacía del Estado que impedía poder liberar esos fondos a las autonomías, lo que les ponía en un brete financiero al carecer de liquidez.

Según explican, Montero aprovechará la convocatoria de elecciones para justificar los pagos. La Abogacía argumentaba que no se podían liberar esos fondos para no condicionar el gobierno del ejecutivo que debía haberse formado antes del 23 de septiembre. Una vez convocadas las elecciones y dando por hecho que no habrá gobierno hasta finales de 2019 o principios de 2020, lo que no podrá "condicionar" las actuaciones de ningún gobierno durante este año.

Así, la C. Valenciana podrá recibir los fondos que se le adeudan en entregas a cuenta e IVA correspondiente a 2017, algo más de 400 millones. El presidente Ximo Puig se reunió esta semana con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, y obtuvo el compromiso de traspasar 250 millones de euros del extraFLA a cambio, eso sí, de entregar el Plan Económico Financiero, que implica recortar las cuentas y ajustar el gasto.

Esa bomba de oxígeno era pequeña en comparación con las entregas a cuenta que faltaban. Así, el Consell puede respirar tranquilo porque dispondrá de más liquidez para hacer frente a su gasto. Aún así, el problema de fondo sigue siendo un sistema de financiación que margina a la C. Valenciana y como insisten desde el Gobierno, es el problema a solucionar.