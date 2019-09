La luz violeta ilumina las calles

Anoche, las mujeres no se sintieron solas en las calles de València. Anoche, varios centenares de mujeres, hombres, niños y niñas recorrieron el centro para alertar de la «emergencia feminista», para denunciar la elevada cifra de mujeres asesinadas, después de un verano trágico por el gran número de víctimas.

Ayer, un río de personas de todas las edades –que ocupó desde la plaza del Ayuntamiento del cap i casal hasta la plaza de la Virgen– se sumó al llamamiento que hizo la Plataforma feminista de Alicante. El grito que se lanzó desde la Comunitat Valenciana fue escuchado en más de 200 ciudades de toda España que, juntas, convirtieron la oscuridad en «la noche violeta».

La marcha estuvo iluminada por farolillos morados y por las pantallas de los móviles que mostraban los manifestantes, y fue recibida por un ayuntamiento que también lucía violeta. A sus puertas, las máscaras blancas recordaban a las víctimas de este año, 64 según el recuento de la Coordinadora feminista de València. Su portavoz, Cándida Barroso, explicó al inicio de la marcha que Este verano ha sido «terrible, insufrible». «Cada vez que veías el telediario, había un atentado contra las mujeres. ¿Qué pasaría si fueran 64 políticos, 64 curas, 64 futbolistas...? Probablemente habrían decretado una emergencia nacional para tomar medidas», lamentaba. Por esto, concluía que hay «una cierta insensibilizarían hacia la violencia que sufrimos las mujeres». «Estamos aquí para llamar la atención, hay un peligro real de retroceso en las medidas para atajar la violencia machista, como es negarla o intentar que no se dé educación en igualdad, diciendo que es ideología de género. Hay que decir 'basta ya'», alertaba.

Las convocantes recuerdan que, en julio, una mujer fue asesinada cada dos días. Además, esta semana dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en presencia de sus hijos, además de la hermana y la madre de una de ellas. Estas últimas no son consideradas oficialmente víctimas de la violencia machista, aunque el movimiento feminista pide que así sea, igual que reclama no olvidar a los menores.

Entre las manifestantes, que soportaron algunos minutos de débil lluvia, se encontraba Marisa, quien marchaba porque está «indignada con la situación en este país, la discriminación hacia las mujeres y las muertes que hay». Por esto, reclamaba «cambiar el sistema judicial y la educación: soy maestra y hay que empezar por los más pequeños, enseñándoles la igualdad de género». Junto a ella, se manifestaba Andrea. «Me parece indignante que en pleno siglo XXI sigamos así. Que haya estas manifestaciones es necesario porque siempre hay gente que va a decir que somos cuatro locas, pero no. Ver a niños, a hombres y a todas las mujeres que estamos aquí, te hace sentir orgullo. Deberíamos seguir por este camino», confesaba.

Junto a jóvenes, también se manifestaban mujeres mayores. «Estamos aquí para reivindicar que se pongan medios suficientes para que esto no ocurra. Llevamos muchos crímenes este año», criticaba Isabel, apenada. «Siempre hemos dicho que hay que empezar por la educación, pero real, desde el principio. También hay que poner medios para evitar que la violencia machista se extienda, controlar a los violentos y hacer un seguimiento real de las mujeres afectadas. Tenemos que colaborar todos, pequeños y mayores», resumía.

Como Isabel, Juana se manifiesta todos los meses. «Lo sentimos y hay que estar, y cuantos más estemos, más protegidas se ven las que sufren esa situación», afirmaba, al tiempo que pedía «acordarse mucho de los críos, que van a estar marcados para toda su vida».



«¡No es un caso aislado!»

«¡Se llama patriarcado, no es un caso aislado!», «¡Basta ya de violencia patriarcal!», «¡No son muertas, son asesinatos», «¡Queremos voz, no Vox!» o «¡Calladita no estoy más guapa¡», eran algunos de los lemas que se repitieron o se podían leer en las pancartas, criticando toda forma de machismo que sufren las mujeres, desde un comentario hasta los asesinatos.

Como se leyó en el manifiesto, las cifras «demuestran que algo está fallando». «Las mujeres ya hemos decretado el estado de emergencia, porque diariamente se restringen nuestros derechos y libertades», apuntaban desde la coordinadora y, por ello, afeaban que ni el Estado, ni el poder judicial ni la sociedad «han asumido las obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres». «Esta noche no estamos solas, no volvemos solas, no nos sentimos solas, la luz violeta ilumina las calles y nuestros pasos. Son pasos hacia delante, somos las mujeres reclamando que se cumplan nuestras exigencias, para que el estado de emergencia no protagonice nuestras vidas», concluían.