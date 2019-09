Una década en defensa de los valencianos

El político valenciano José Cholbi ha recibido esta semana el premio Portada del mes de julio en reconocimiento a su extensa trayectoria, que deja atrás después de haber desempeñado durante diez años el cargo de Síndic de Greuges. Levante-EMV premia el recorrido de un «activista, político y cargo institucional», como le describió el consejero de Prensa Ibérica Jesús Prado, el encargado de entregarle el galardón.

Un premio complicado de confeccionar porque «todo el itinerario político no cabe en una portada», bromeó Prado. Los asistentes coincidieron en que una de las características que describen al ya exsíndic es la «convicción con la que trabaja», y que, a partir de ahora, le llevará a colaborar en la ayuda humanitaria.

Cholbi (Xàbia, 1938) cuenta con más de seis décadas vinculado de una u otra forma a la Administración Pública. En concreto y según su vida laboral, «60 años, 8 meses y 2 días». Comenzó en las instituciones franquistas y a partir de 1983 formó parte del parlamento valenciano. Accedió con Alianza Popular, partido en el que llegó a ser vicesecretario con Manuel Fraga, y luego en el PP, donde se mantuvo en las Corts, el Senado, el Congreso de los Diputados y de vuelta al Palau dels Borja. Fue entonces, en 2009, cuando fue designado Síndic de Greuges.

Con un «profundísimo agradecimiento», Cholbi acudió desde Xàbia a recoger el reconocimiento. Asistieron el presidente de las Corts, Enric Morera, el consejero delegado de Prensa Ibérica en la C. Valenciana, Juan Antonio López Ruiz de Zuazo, el Síndic en funciones, Ángel Luna, el adjunto segundo al Síndic, Carlos Morenilla y el ex síndic entre 2001 y 2006, Bernardo del Rosal. El director general de Relaciones Institucionales de Prensa Valenciana, Julio Monreal, fue el moderador del encuentro.

Cholbi tuvo palabras de reconocimiento para todos, compañeros de trabajo en diferentes circunstancias de su carrera. Incidió en que siempre ha tratado de no ser «partidista», con más insistencia cuando pasó a tener un cargo institucional. Con él, Luna y Morenilla fueron sus adjuntos y recordó que siempre supieron separarse de sus simpatías políticas. A ellos fió el futuro de la institución, que está pendiente de renovar a su máximo representante. Luna actúa en funciones, en una situación única en España. La C. Valenciana tiene regulado un sistema por el que los adjuntos ocupan el cargo de síndic en funciones de forma alternativa (un año) hasta que hay un nuevo síndic. En el resto de comunidades, el titular es el que se mantiene en funciones hasta elegir a uno nuevo. Aquí son las Corts las aprueban el nombramiento. Se necesitan dos tercios de la cámara, por lo que el acuerdo se antoja difícil. Luna aseguró que trabaja junto a los 35 empleados con absoluta normalidad institucional.

Fue el presidente de la cámara, Enric Morera, quien destacó del galardonado «la actitud, el humor y la simpatía», «fundamentales para generar acuerdos», dijo. Ambos compartieron legislatura como portavoces de grupo, Morera en Compromís y Cholbi en el PPCV, con quien siempre supo diferenciar «a la persona de la faceta política».

Morera reconoció que la etapa de Cholbi al frente de la sindicatura ha sido muy fructífera. El gobierno «ha reaccionado», aunque a veces, no lo suficiente. El ex Síndic explicó que «no siempre ha habido sonrisas porque lo que decíamos no agradaba» a los cargos políticos. Pese a todo, reconoció no haber recibido ninguna presión por parte de los gobiernos a los que ha fiscalizado.

De eso va la labor de la sindicatura. «Es una institución de servicio público puro», dijo Del Rosal. Recordó su paso por la sindicatura como la mejor etapa de su vida pero no obvió, como Cholbi, que no siempre fue gratificante. Para Del Rosal, es muy complejo reprochar la inacción o los errores de un gobierno sin caer en el regaño a sus dirigentes. En este sentido, y como destacó Luna de las comparecencias en las Corts, «nosotros vamos a hablar de lo negativo, eso no implica que gobiernen mal».

Fue otro de los asuntos que se abordó durante el coloquio posterior a la entrega del premio. ¿Deberían ser los informes del síndic vinculantes? Ahora, no lo son. De hecho, Luna lamentó no tener capacidad de coacción, sobre todo para resolver las quejas que tienen que ver con las prestaciones de la Administración. Dependencia o Vivienda son las dos grandes áreas que más quejas generan y, sin embargo, las que peor solución tienen pues la Generalitat en muchos casos no tiene medios económicos para resolverlas.

La institución tocó fondo

Morenilla recordó en el coloquio cómo la institución «tocó fondo» en septiembre de 2011. Como adjunto de Cholbi, vivieron los peores años de la crisis, cuando se cuadruplicaron las quejas recibidas en la institución. En ese momento, «no había fondos ni para pagar a los funcionarios que trabajaban con nosotros, ni para contratar a más personas».

Cholbi repartió el trabajo por áreas entre sus dos adjuntos: de esta manera, la atención a la ciudadanía fue más eficiente porque como recordó Morenilla «él solo no hubiera podido tramitar todas las quejas ». Cholbi resumió su cometido en una frase: «Cuando crees en algo, no te pesa».

Su etapa como defensor del pueblo termina, pero se lo toma como una «prejubilación». Su incansable ansia por trabajar es uno de los motivos por los que Levante-EMV reconoce su trayectoria Ahora, lejos de retirarse, retomará su relación con la ayuda humanitaria, de la que está «enamorado».