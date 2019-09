El 42 % de los conductores utiliza el móvil mientras conduce

Más de 175.000 conductores de la Comunitat Valenciana reconocen haberse hecho «selfies» conduciendo y el 42 por ciento admite que utiliza el móvil mientras conduce, cifra inferior a la media nacional (48%), según un estudio realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación de Tránsito y Seguridad Vial de la Universitat de València (Intras).



En este trabajo, por primera vez en España, se aportan cifras de fallecidos por causa del móvil en los accidentes de tráfico, una de las fuentes de distracción «más preocupantes» cuando se habla de seguridad vial, según ha indicado la entidad en un comunicado. La Fundación Línea Directa estima que se producen al año casi 8.000 accidentes con víctimas por el uso indebido del smartphone, en los que habrían muerto 390 personas, más del 20 % del total de los fallecidos en carretera, lo que coloca al móvil como una de las principales causas de mortalidad por accidente de tráfico en España.









Creen que no distrae

Pese a estas cifras, entre los conductores de la Comunitat parece haber conductas un «poco menos extremas» que en el resto de España, ya que 175.000 conductores (un 6%) reconocen haberse hecho «selfies» conduciendo, frente al 7% del conjunto del Estado.Murcia, Galicia y la Comunidad de Madrid son las comunidades donde los conductores reconocen usar más el móvil al volante. En el lado contrario se sitúan Asturias, Extremadura y La Rioja. También por debajo de la media nacional, se encuentra la Comunitat Valenciana.El estudio «Smartphones: el impacto de la adicción al móvil en los accidentes de tráfico» concluye que el uso del móvil habría podido causar la muerte de 390 personas al año. En el conjunto del país, 13 millones de conductores -uno de cada dos- aseguran utilizar el móvil mientras llevan el vehículo; unos 600.000 se ven a sí mismos como «auténticos adictos al móvil» y reconocen «que no pueden dejar de mirarlo» mientras están al volante.A nivel nacional, 2,3 millones (9%) aseguran haber interactuado enredes sociales mientras conducían y casi 10 millones confiesan poner mensajes en whatsApp estando al volante (37 %). Los accidentes con presencia del móvil suelen consistir en salidas de vía y alcances traseros y están protagonizados, sobre todo, por conductores que viajan solos, en turismos (75 %), al inicio y final de la semana laboral y en condiciones meteorológicas y de circulación buenas (91% y 66 %, respectivamente).Al ir distraídos con el móvil, estos accidentes pueden ser de una «gran violencia», ya que no hay capacidad para apreciar los obstáculos y no se ve venir el peligro. En cuanto al perfil del conductor que suele utilizar el móvil mientras se encuentra al volante, suele ser un joven de 18 a 24 años que lo utiliza sobre todo en semáforos, atascos y cuando estima que «la vía es segura».Preguntados por la razón de usar y mirar el móvil mientras conducen, los españoles dicen que es para ver «si tienen algo urgente», seguida por «motivos laborales», por «costumbre» y por «aburrimiento». El 38 % de los encuestados tolera que el conductor hable por el móvil sin manos libres; más del 9 por ciento cree que hablar por el móvil «no afecta a la conducción» e incluso casi el 6 % cree que las cifras de accidentalidad por usar indebidamente en el móvil son inventadas.