Biocultura: la realidad de la revolución ecológica

Lo ecológico está que se sale en la Comunitat Valenciana. El último fin de semana de septiembre vuelve a Feria Valencia BioCultura, avalada por los buenos resultados del sector en todo el área valenciana. Y es que el sector ecológico de la Comunitat Valenciana sigue creciendo de forma imparable. Si 2018 cerró con 114.509 hectáreas certificadas, un 18,6 % más que en 2017, en el primer semestre de 2019, la superficie ya superó con creces todo lo que se certificó en 2018. A 30 de junio de 2019, las tres provincias contaban con 143.404 hectáreas certificadas, 28.895 hectáreas más que el año pasado, o, lo que es lo mismo, un 25,2 % más.

Para el presidente del CAECV, José Antonio Rico, "la Comunitat Valenciana vuelve a convertirse, una vez más, en la capital nacional del sector ecológico. En el año que la entidad cumple 25 años, estamos en disposición de afirmar que el sector ecológico de la Comunitat Valenciana goza de una salud de hierro". Para Rico, "en la Comunitat Valenciana, continuamos creciendo muy por encima de lo que lo está haciendo el sector en el resto de España, factor que nos anima a seguir trabajando y, lo que es más importante, planificar de manera ordenada el futuro de la agricultura ecológica".

València, la provincia con más superficie ecológica certificada



Por provincias, València es la que más superficie tiene certificada con 60.398 hectáreas, seguida de Alicante con 49.611 y, de Castellón con 33.395 hectáreas. "Ha empezado el 'boom' del consumo interno. Ya no sólo se produce para exportar. Desde la Asociación Vida Sana, organizadora de BioCultura, llevamos décadas trabajando para que el consumo sea ecológico y local, y se cierre así todo el círculo en pro de la sostenibilidad, la salud y las eco-nomías locales", dice Ángeles Parra, directora de BioCultura, "además -continúa Ángeles- la Comunitat Valenciana tiene un papel protagonista en el ámbito productivo y de consumo en todo el estado. Es una de las comunidades autónomas que, sin duda, lidera estos dos aspectos en el marco de toda la producción ecológica de la península".

BioCultura València 2019: una cita con el mundo eco



Iván Celedonio, de Ecoloplant, una empresa afincada en Algemesí especializada en superalimentos locales y sus afines, señala que "BioCultura es un evento necesario y muy beneficioso para dar a conocer la cantidad de productos ecológicos que existen. Año tras año se puede ver un aumento en su consumo y producción. Al mismo tiempo, también se trabaja en innovación de nuevos productos".

Paula García es, junto a sus hermanas, una de las fundadoras de 3VEGGIE, una firma especializada en productos ecológicos para veganos. Paula, quién siempre había asistido como público a la feria de BioCultura y, por primera vez, expone en ella comenta "el consumo de productos veganos está creciendo bastante rápido en España. Menos si lo comparamos con otros países como Australia o Estados Unidos, pero notamos un gran aumento en las ofertas y en restauración. En València, donde vivimos, hay muchas opciones para disfrutar de la gastronomía y comprar en mercados siendo vegano".

BioCultura



Marcos Vicent Orts representa a Natura Premium, que comercializa productos ecológicos como estevia, maca, espirulina, especias, etc. Es una empresa de Mijas, que también estará en BioCultura València. Para él, las cosas están claras: el sector ecológico va a seguir creciendo, no solo en la Comunitat Valenciana, sino por su interés es general. "Nosotros tenemos especial empeño en esta zona, porque somos valencianos de origen, concretamente de Alcoy, aunque hace ya muchos años que residimos en Málaga". Para Marcos está claro que lo 'bio' es un sector al alza "somos defensores del comercio de proximidad. No despreciamos a las grandes superficies pero, lo cierto es que la gente confía mucho en el 'boticario' de la esquina. Las personas que tienen un comercio de herbolario, herboristería, etc., son de las pocas que tienen verdadera pasión por el negocio al que se dedican y atienden a la gente de manera inmejorable".

Expertos en productos ecológicos se reunen en BioCultura València



Los datos del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) no dejan lugar a dudas. En 2018 se contaba con 2.218 operadores, con un crecimiento del 8,8 % con respecto al año anterior. Los datos del primer semestre de 2019 hablan de 2.544, lo que supone haber crecido un 14,6 % más en solo medio año y casi el doble que todo en 2018. El cuanto a empresas certificadas crecieron en 2018 un 19,1 %, hasta alcanzar las 617 en toda la Comunitat, mientras que de enero a junio de 2019 se alcanzaron las 685, un 11 % en tan solo medio año.

Para la directora de BioCultura, Angeles Parra , está claro "todos los datos desvelan lo mismo: el sector ecológico en la Comunitat Valenciana despega. Se ha notado que, desde que existe BioCultura València, las cifras en la Comunitat Valenciana empezaron a tomar vuelo. El proceso siempre es el mismo o parecido. Cuando BioCultura pasa por una comunidad autónoma, crece la consciencia del público, los medios informativos se animan a informar sobre el asunto, se crean nuevas empresas".

BioCultura



Además, València ha sido elegida para la celebración de la Gran Gala Bio de España y la entrega de los Premios BioCultura 2019 que tuvo lugar hace solo unos días en el Palacio de la Exposición con el fin de dar visibilidad a este crecimiento de la agricultura ecológica.

¿Cuál es el futuro del sector de la agricultura ecológica?



Que el sector ecológico representa el futuro es algo evidente. Angeles Parra argumenta que "mientras otros sectores económicos representan el ayer, el sector 'bio' es el presente y el mañana. Todos los datos están a nuestro favor. Ahora sólo falta que los políticos dejen de perder el tiempo en sus asuntos personalistas y se decidan a que España sea el líder mundial en producción y consumo ecológicos, porque nuestra tierra, nuestro clima, nuestros campesinas y campesinos€ son de traca. Y, especialmente, la Comunitat Valenciana, una zona privilegiada en el mundo por sus características para la agricultura y, en especial, para la agricultura ecológica, que bebe del pasado pero que se proyecta hacia el futuro".

Para la directora de la feria BioCultura "la agricultura ecológica y todos sus subsectores afines son muy atractivos tanto para los jóvenes como para las mujeres. Por muy diversas razones, tanto sociales como medioambientales, tanto eco-mómicas como sanitarias, el sector ecológico representa el futuro. Y muchas valencianas y muchos valencianos están encontrando en el sector orgánico una forma de vida, digna y con perspectivas".