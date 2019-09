Los sindicatos culpan a Marco de "improvisar" decisiones en la programación

Anoche estaba previsto el estreno del nuevo informativo «20HNTC». La dirección de À Punt comunicó el viernes que debido a la cobertura de la DANA no había sido posible estrenar este lunes el formato. Sin embargo, en CC OO discrepan y aseguran que es la «improvisación» de la directora Empar Marco la que imposibilita tener margen para llevar a cabo nuevos programas. El 'set' no estaba listo y tampoco los equipos, por lo que no se pudo hacer ensayos generales antes de su emisión. «Tal como sucedió en el especial de elecciones», recuerdan.