Las Corts aceptan que la ultraderecha interpele a Puig

Vox podrá formular su pregunta al president Ximo Puig, en la sesión de control de las Corts de mañana, a pesar de haber presentado su escrito fuera de plazo y con importantes defectos de forma.

Así lo acordó ayer la Mesa de las Corts, reunida para decidir si tramitaba o no la pregunta de este grupo, que se estrena en el Parlamento autonómico esta legislatura, al constatar que su escrito presentaba «cuatro importantes defectos de forma». Según informaron fuentes parlamentarias, la pregunta se registró fuera de plazo; no iba firmada por su síndica, como marca el reglamento, sino por un portavoz adjunto; no citaba correctamente el artículo correspondiente, y en ella se formulaban dos preguntas en lugar de una.

La Mesa decidió finalmente permitir que Vox formule su pregunta, al entender que se trata de la primera sesión de control de la legislatura al president Puig.

No obstante, las mismas fuentes aseguraron que esta decisión «no servirá de precedente» y a partir de ahora, la Mesa será «muy rígida con el cumplimiento de aquello establecido en el reglamento».