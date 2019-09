El pacto Compromís-Errejón agita la precampaña y los socios avisan de la fragmentación de la izquierda

Los socios de Compromís en el Pacte del Botànic, PSPV y Unides Podem, no están tan convencidos como los dirigentes de la coalición de las bondades del pacto alcanzado entre la formación que lidera Mónica Oltra y Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón para concurrir a las generales de noviembre.

El acuerdo aún tienen que refrendarlo las bases de la coalición, 5.659 militantes del Bloc, Iniciativa del Poble Valencià, Verds-Equo y Gent de Compromís, que ayer comenzaron a votar telemáticamente hasta el mediodía de hoy.

Sin embargo, podemistas y socialistas mostraron ayer sus temores a que la alianza acabe por cuartear el voto progresista y ambas formaciones avisaron de que puede existir fragmentación de voto entre el electorado de izquierdas.

«No es una buena noticia; solo Mónica Oltra estaba dispuesta a aceptar la oferta, lo que necesitamos es más Botànic y menos Madrid», lanzó ayer la síndica de Podemos, Naiara Davó. Aunque formalmente en Podemos señalan que esperaban este pacto y afirman que nada ha cambiado, el mensaje enviado ayer por su líder, Pablo Iglesias, al móvil de Mónica Oltra parecía tener trasfondo. Oltra le anunciaba que Compromís había decidido ir con Errejón y el líder de Podemos contestaba con un emoticono y la frase: «Tomamos nota, seguimos hablando».

Fuentes moradas ponían ayer el acento en que las bases de Compromís han recibido con desagrado el pacto y en que las opciones de Compromís de sumar más de un diputado son mínimas. Mientras en el PSPV también ven riesgo de fragmentación. «Lo que pasó en la Comunidad de Madrid es el mejor ejemplo; acaba provocando que gane la derecha y no beneficia al conjunto de la izquierda», señaló el síndic, Manolo Mata.

Paralelamente, Compromís trabaja en ampliar a más formaciones la alianza con Más Madrid. Mantiene encuentros con la Chunta Aragonesista y espera sumar a Més Mallorca y Coalició per Melilla. Están en contacto también con En Marea y la plataforma ciudadana Más Canarias debate también si se suma a Errejón. Entre todos podrían aportar el porcentaje de voto para que la plataforma de izquierda confederal (al estilo del Senado) tenga grupo parlamentario en el Congreso, una vieja aspiración de Compromís nunca materializada. Para ello, la plataforma necesita el cinco por cien de los votos en España, una de las condiciones por la que se puede alcanzar el grupo parlamentario ya que los otras dos: 15 escaños o el 15% del voto en la autonomía no parecen al alcance de la coalición el 10N.



Més Compromís

Mientras, el nombre que se baraja para la candidatura de Compromís en la Comunitat Valenciana es el de Més Compromís o tal vez Compromís Més, de forma que se visualice la marca, pero también la del socio, Más Madrid o Más País, el nombre que Errejón tiene inscrito como partido político de ámbito estatal, aunque valencianizado. Més Compromís es ya el nombre de una corriente interna de la coalición. Sobre las candidaturas, el actual diputado, Joan Baldoví, tiene todas las opciones para repetir como número uno por València y en la coalición sondean a personas independientes de prestigio para que puedan liderar las listas en Alicante o Castelló, donde las opciones de obtener diputados es escasa. En Alicante podría ser una persona del entorno de Errejón.



«Alianza con un señor»

El portavoz socialista, Manolo Mata, tiró de ironía para responder a las preguntas sobre el pacto entre Compromís y Errejón. «Han decidido ir con un señor», dijo en referencia a la falta de estructura, «aunque no sé qué piensa Errejón de los temas valencianos, supongo que le pondrán al día», señaló en otra andanada al posible desconocimiento que el diputado en la Asamblea de Madrid pueda tener de las cuestiones valencianas.



No hay errejonismo valenciano

Mientras, se da por seguro que los referentes del errejonismo en la Comunitat Valenciana no van a participar en la campaña. Todos los que desde el cisma entre Errejón e Iglesias se aliaron con las tesis del primero o bien tienen cargos en el Consell del Botànic (Àngela Ballester) o abandonaron la primera línea política (Antonio Montiel o Fabiola Meco) por lo que no se conoce ningún nombre afín a Errejón en la C. Valenciana para ir en las listas en estos momentos.