Sánchez comienza la precampaña en València

Pedro Sánchez dará el pistoletazo de salida a la carrera electoral en València. El inicio de la precampaña será el día 2, miércoles, en un mitin junto a Ximo Puig a las 7 de la tarde. Los socialistas todavía no han acordado el emplazamiento para el acto, que se concretará en los próximos días, pese a que el cartel ya se ha difundido entre la militancia.

Así, Sánchez elige a la C. Valenciana para arrancar la campaña del 10N, la segunda vuelta electoral tras el fracaso del 28A. La elección no es baladí pues la C. Valenciana es el bastión socialista más potente en el panorama político.

En este sentido, el PSPV ha aplazado la escuela de otoño prevista para este fin de semana por la celebración del comité federal del PSOE, el máximo órgano de dirección del partido. La escuela estaba prevista para el viernes y el sábado por la tarde pero se aplaza porque muchos de los dirigentes valencianos se desplazarán a Madrid el mismo viernes.