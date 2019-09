"No hay ninguna evidencia de que la inmigración nos suponga un coste"

¿Qué aportación realizan los inmigrantes al estado de bienestar? ¿Con qué beneficios y con qué costes? ¿Generan más demanda sanitaria que los españoles? ¿Contrarrestan la baja natalidad? Estas son algunas de las preguntas que ayer se respondieron en el segundo diálogo del ciclo «En busca de la prosperidad: los desafíos de las migraciones», un espacio de debate creado por la Fundació Ernest Lluch y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), con la colaboración de la Fundación Bancaja, que ayer contó con la participación de José Antonio Herce, director asociado Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Francisco Javier Moreno, científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

Moreno explicó que los migrantes «nos ayudan mucho a llegar a la prosperidad», ya que «nos permiten desarrollar la economía hasta su máxima potencialidad». Entre los motivos, aseguró que suponen un «'plus' de mano de obra» y que «generan una demanda adicional, que insufla más energía a nuestra economía», al mismo tiempo que «contribuyen con sus impuestos a la financiación de las políticas públicas, necesarias para desarrollar una economía competitiva». «Es una situación en la que todos ganan», resume.

Estas evidencias y argumentos se alejan de bulos, tópicos y fake news que apuntan que los migrantes quitan puestos trabajo y acaparan las ayudas sociales. «En absoluto, lo que está clarísimo es que la inmigración tiene un impacto positivo sobre la sociedad receptora, porque es población joven en edad de trabajar y generalmente con buena salud, en disposición de incorporarse automáticamente al mercado de trabajo», explica. Además, recuerda que algunos expertos destacan que suponen un «ahorro de costes en formación y educación», ya que la inversión la han realizado en sus países de origen.



Pagan más de lo que demandan

«No hay ninguna evidencia empírica de que la inmigración suponga un coste para las sociedades de recepción», aclara, porque considera que contribuyen en impuestos mucho más de lo que demandan en servicios y políticas públicas. No obstante, lamenta que los trabajadores inmigrantes «están al final de la cola» del subempleo -un problema generalizado en España-, y que tienen puestos poco cualificados en la construcción, la agricultura, el servicio doméstico...

Por su parte, José Antonio Harce afirmó que «si no fuera por el aporte de las mujeres migrantes, muchas españolas no habrían podido liberarse de la tiranía de hacerse cargo de sus familiares dependientes y de sus hogares, porque el sistema no funciona a pesar de una magnífica ley».

Sobre las pensiones, desveló que las personas migrantes «ya nos han ayudado a mantenerlas, porque se han insertado con gran éxito y contribuyen a la producción y generación de recursos de los cuales se nutre el sistema». «Ya han ayudado y siguen ayudando todos los meses, pagando las cotizaciones», aclaró. Eso sí, recordó que el Estado deberá «pagar a estas personas» en un futuro, por lo que, apunta que el «sistema se tiene que salvar a sí mismo» y no cargar «la responsabilidad de los dirigentes del país sobre las espaldas de los nuevos aportantes».

Por otro lado, Moreno indicó que la inmigración «no es la solución al problema demográfico», solo «un puntal temporal a medio y corto plazo»; y que los migrantes irregulares «no son un excesivo problema», porque son «números insignificantes». Por esto, llamó a combatir la «sensación de alarmismo» y a «fijarse en el drama desde un punto de vista humanitario».