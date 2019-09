Los pacientes de epilepsia verán al neurólogo en menos de 15 días tras la primera crisis

Toda persona que sufra una crisis epiléptica podrá acceder a la consulta especializada de Neurología en no más de 15 días tras la primera crisis. Es uno de los compromisos de la administración sanitaria recogidos en el plan integral de atención a la epilepsia 2019-2023 presentado esta mañana por la consellera de Sanidad, Ana Barceló y la coordinadora del trabajo, Teresa Rojas.



Según las cifras presentadas esta mañana, en la Comunitat Valenciana se detectan una media de 2.500 nuevos casos al año y ya son 53.605 personas diagnosticadas y el 17 % de ellos son menores de 19 años. Del total de casos, al menos un 30 % son epilepsias refractarias, es decir que no responden al tratamiento habitual con fármacos.



El plan se articula en tres áreas para intentar limar los problemas a los que actualmente se enfrenta la comunidad de pacientes como una mayor equidad en la red asistencial o una mayor atención a los grupos especiales como a los pacientes con epilepsia refractaria (que no responde a los tratamientos estándar o los niños).



De esta forma, uno de los compromisos dentro de la primera área de trabajo es rebajar el escalón existente ahora entre la Atención Primaria y la Especializada ya que las listas de espera para ser visto por los especialistas son una de las quejas recurrentes de los pacientes de este trastorno. Según datos de la propia conselleria de finales de 2017, casi 12.000 personas estaban en lista de espera para ir a la consulta del especialista en Neurología y la espera media era de cerca de dos meses, 58 días en concreto. Además, se pretende mejorar en el diagnóstico precoz impulsando las técnicas genéticas y fomentar la equidad en el acceso.



La Comunitat Valenciana dispone, de hecho, de un centro de referencia en epilepsia refractaria situado en La Fe pero desde la asociación de Epilepsia de la Comunitat Valenciana, ALCE, han venido denunciando en los últimos meses problemas de falta de recursos para acceder a una prueba en concreto para ser evaluados de cara a la cirugía si se tiene una epilepsia refractaria donde la espera era de doce meses hace dos años.



El 6% de las alertas escolares

Aviso por la retirada del Epanutin 100 mg

El plan también hace hincapié en la necesidad de que los diferentes ámbitos de la vida de un paciente: el sanitario, laboral o educacional, se integren para mejorar la atención que se da a estas personas y sobre todo a los niños y adolescentes con epilepsia,Según ha expuesto Rojas esta mañana, esta coordinación intersectorial era necesaria tanto por la prevalencia de la enfermedad en los niños como a queprocedían, precisamente, de crisis epilépticas. Además, una mejor comunicación con el ámbito laboral ayudará a desestigmatizar a los pacientes con este trastorno neurológico.Por último, el plan prevé planes de atención concretos para, adolescentes, mujeres o ancianos; para reforzar la formación de los profesionales; para crear unidades médicas monográficas en los centros de salud integrados y en los hospitales; dar una mejor información sobre el trastorno creando portales dirigidos a los pacientes o fortaleciendo el tejido asociativo.Barceló ha subrayado que esta alteración del cerebro caracterizada por la predisposición a generar crisis epilépticas recurrentes es "un importante problema de salud pública, por su elevada prevalencia y repercusión en la vida de las personas y por sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales".La consellera Barceló ha aprovechado la presentación del plan para anunciar que la administración se había puesto enque actualmente reciben tratamiento con el medicamento Epanutin, que va a ser retirado por Pfizer. La Agencia Española del Medicamento, tal como ha publicado hoy este diario , ha lanzado una alerta por esta retirada ya que se prevé que pueda haber carencia en farmacias del principio activo ya que, aunque otro laboratorio se ha comprometido a aumentar producción de su propia marca, la retirada de uno y la llegada de los otros productos puede dejar vacíos en las farmacias.Según Barceló, se ha identificado a estos 676 pacientes y se les haen un máximo de 48 horas y evitar así el problema del desabastecimiento.

Asimismo, se ha comunicado ya a todos los departamentos de salud la información de la alerta, al tiempo que se han dado instrucciones para que se cite a todos estos pacientes en un plazo de 48 horas con objeto de cambiarles el tratamiento con el correspondiente control clínico y analítico. También se ha comunicado la alerta a los centros médicos privados, a los Servicios de farmacia de penitenciarías y centros sociosanitarios, así como a los Colegios Oficiales de Médicos y Farmacéuticos.