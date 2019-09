Un total de 130 altos cargos de la Comunidad de Madrid cobran más que Puig

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado esta mañana en las Corts Valencianes que su gobierno no ejecutará recorte alguno en derechos sociales de los valencianos y ha desvelado que hasta 130 altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid cobran más que el jefe del Consell.

Puig respondía en ese momento a la lideresa del PP, Isabel Bonig, que le acusaba de enchufar a 330 altos cargos y de acudir a recortes cuando se otorgan ´subvenciones a empresas donde Puig tiene intereses´ así como a sus familiares y de imitar a la trama Púnica al comprar entrevistas en medios para mejorar su imagen, en referencia a una publicación en el diario británico The Guardian.

Puig también respondió a Bonig, que criticó que no haya comparecido en las Corts en siete meses, cuando aseguró que la de hoy era la sesión más rápida de un presidente en periodo electoral y aseguró que el PP tiene el récord mundial de asesores y enchufados. Añadió que en estos momentos la prioridad son las ayudas a Vega Baja, en las que no se va a escatimar.

El líder de Ciudadanos, Toni Cantó, que llamó a Puig ´Berlusconi de Morella´ aseguró que el jefe del Consell es un comisionista que se embolsa 500 euros al mes por sus intereses en empresas; a lo que el presidente respondió que la suerte que tiene es su inmunidad parlamentaria.

Cantó le preguntó si no existe conflicto de intereses en su gestión y criticó que el Consell haya gastado 43.000 euros en la entrevista en The Guardian. El presidente de las Corts, Enric Morera, reprochó a Cantó que registrara una pregunta y no se ciñera a ella en su intervención.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, reclamó que se presente con urgencia la Ley Valenciana del Juego para frenar la implantación de casas de apuestas en las ciudades valencianas que han generado un aumento de los casos de ludopatía especialmente en jóvenes de familias de clase trabajadora. En la Comunitat Valenciana se juega en estos momentos más que la media española.

En respuesta a Vox, el jefe del Consell se solidarizó con la concejal de Elx afectada por un caso de violencia de género. Vox igual que el PP y Cs centró su intervención en la entrevista al diario británico y los impagos a colectivos sociales.