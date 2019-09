Barceló defiende que los médicos cobran un plus por traslados y "aleja" la contratación de conductores

El compromiso de que una parte de los centros de salud de la C. Valencian dispondrían de un coche con conductor para trasladar a los médicos a ls urgencias en sustitución de las ambulancias cada día está más lejos. Al menos es la interpretación que ayer hicieron parte de los sindicatos que pertenecen a la mesa sectorial de Sanidad tras escuchar las declaraciones realizadas por la consellera Ana Barceló.

En ellas, la consellera ha asegurado que no hay compromiso de dotar de conductores a los 109 coches comprados por la conselleria para suplir esta carencia de vehículos tras la entrada en vigor del nuevo contrato de ambulancias (y que dejaba a los especialistas sin este transporte para ir a los avisos domicialiarios). Los coches están, un año después de que se aprobara su compra, en los departamentos de salud esperando a ser repartidos tras su rotulación.

Según sus palabras, «no está previsto a septiembre de 2019 proveer de conductores» a estos vehículos, pese a que el acuerdo sindical firmado en su día hablaba de 150 vehículos sin conductor junto a otros 24 que sí tendrían. La justificación dada por la consellera ha sido, además, calificada de mentira directamente por los sindicatos: para Barceló, los especialistas de Atención Primaria ya cobraban un complemento en sus suledo «por los traslados que efectúan a los domicilios», extermo que ayer negaron rotundamente desde Comisiones Obreras, el sindicato de Enfermería Satse y el sindicato médico Cesm.



«No paga los traslados. Miente»

«Ese complemento depende de la dispersión geográfica del área que le toca cubrir a cada médico pero en ningún caso retribuye ni que pongan sus coches ni que tengan que conducir. Si dice que con eso se está pagando los traslados está mintiendo», aseguró ayer Andrés Cánovas, secretario general del sindicato médico Cesm desde el que están reivindicando la contratación de conductores para todos esos vehículos.

«Sabemos que lo ha estado intentando, de ahí que los coches hayan tardado tanto en llegar. Saben que lo tienen que hacer», añadió Cánovas. Desde Satse, su secretaria general autonómica, Mª Luz Gascó, insistió en que ese complemento no pagaba el transporte. «Si así fuera sería requisito saber conducir y no lo es poruqe no está retribuyendo eso», explicó Gascó, al tiempo que pidió «transparencia» a la conselleria en la forma en que se iban a cumplir los acuerdos de septiembre del año pasado sobre los vehículos, a los que se llegó por orden de la Inspección de Trabajo.

«Ni están cumpliendo lo que se firmó ni nos informan de cómo lo están haciendo», añadió Gascó. Para la secretaria general de la Federación de Sanidad de CC OO, Rosa Atiénzar, la lectura era la misma: «ese complemento paga la dispersión, no los traslados y el compromiso era tener 150 sin y 24 con y parece que ahora van a ejecutarlo de otra manera», auguró. Para Atiénzar el compromiso al que se llegó por escrito era el de ir creando «plantilla de conductores», algo que parece alejarse.