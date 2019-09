Cs se queda solo en defensa de los vientres de alquiler

La proposición no de ley que Unides Podem llevó al pleno de las Corts ayer generó un acalorado debate, tal como estaba previsto debido a la polémica cuestión que se debatía. Los morados instaron al Gobierno central a garantizar que se mantendrá la prohibición de los vientres de alquiler en España así como a sancionar a las agencias que se dedican a esta práctica. La proposición no de ley salió adelante gracias a los partidos del Botànic y el PPCV, de acuerdo en esta cuestión con la izquierda porque «instrumentaliza» y «mercantiliza» el cuerpo de las mujeres.

Todos se enfrentaron a Cs, quien se mantuvo firme en defender el «derecho» de las personas a la gestación subrogada y acusó a Podem de «ofender a las familias con un alegato feminista», frente a la libertad de elección de la mujer y del uso de su cuerpo, con una ideología «caduca» y «odio» a la diversidad familiar.

La diputada Cristina Cabedo, impulsora de la iniciativa junto a la portavoz morada Naiara Davó, fue concisa y reprochó a Salmerón que no se puede poner en peligro un derecho colectivo, el de las mujeres, por «deseos particulares». Y matizó: «La maternidad y paternidad es un deseo y no un derecho».

En la misma línea intervino la socialista Rosa Mustafá, quien afeó a Ciudadanos que esgrimieran constantemente el valor del «altruismo» en la gestación subrogada porque «es un mito que legitima un negocio que comercializa el cuerpo de mujeres», dijo. En Compromís, Mónica Álvaro tampoco dio tregua a Cs y criticó la «reproducción a la carta» que defienden los de Cantó, con agencias que consiguen un bebé «en 11 meses» y cómo se fomenta la visión de las mujeres como «gallinas».

La proposición contempla también el impulso de un marco común regulador en las estructuras internacionales que prohíba la celebración de contratos de gestación. En este punto, Salmerón culpó al Gobierno de Sánchez de «querer quitar» los hijos a las familias que están en el extranjero sin poder volver a España al no estar permitida esta práctica.

«No es que no esté regulada, es que es ilegal», espetó Cabedo. Mientras, en el PPCV, Elena Bastidas pidió tener un debate sosegado pero decidió apoyar la PNL. Vox, contrario a los vientres de alquiler, no votó a favor por estar incluidas en el texto «todo tipo de familias» y no solo las heterosexuales.