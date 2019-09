Grito multitudinario en València para salvar el planeta

Miles de personas se han manifiestado desde las 18 horas por el centro de València para avisar de que "sin planeta no hay futuro". La convocatoria del movimiento estudiantil Fridays for future y de la Alianza por la Emergencia Climática ha sido secundada masivamente por miles de manifestantes que corean lemas como "no hay planeta b", "l'horta no es ven, ll'horta es defen" ono más plásticos en nuestras costas".

Los participantes, en su gran mayoría adolescentes y jóvenes, muestran pancartas en las que se lee "el tiempo se agota", "somos la especie en peligro de extinguirlo todo".

Movimientos sociales, todo tipo de entidades civiles, sindicatos y ONG ecologistas y ambientalistas se han sumado al movimiento mundial, iniciado por estudiantes y que, tras una semana de actividades y movilizaciones, ha culminado con la huelga estudiantil y la gran movilización de hoy.