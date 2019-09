Puig apela al diálogo político y niega recortes en gasto social

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó durante la sesión de control que la C. Valenciana «necesita un gobierno cómplice» con la sociedad valenciana y espera que tras las elecciones del 10N los elegidos actúen todos con responsabilidad para «hacer el gobierno que necesita este país». A su juicio, los políticos deberían «actuar con más humildad» y acabar con el «frentismo». «Si no se habla y no se acuerda, la democracia pierde calidad», dijo en respuesta a la pregunta planteada por Unides Podem, cuya síndica, Naiara Davó, criticó el «fracaso» de la repetición electoral.

Puig aseguró asimismo a los partidos de la oposición que «no habrá ningún recorte en derecho social», en educación, sanidad y servicios sociales, en el plan de ajuste que debe acometer el Consell por su situación financiera. «No daremos ni un paso atrás», agregó la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, durante la sesión de control a Puig en el pleno de las Corts, a preguntas de PP y Ciudadanos (Cs) sobre el estado financiero de la Generalitat y los futuros recortes.