Compromís se abre a estudiar una candidatura con Podemos al Senado

Coalició Compromís se mostró ayer abierta a estudiar la propuesta de Podemos para conformar una alianza al Senado, según ha explicado su coportavoz, Mónica Oltra, que ha recordado que su primera opción para el Congreso era una amplia plataforma para conformar una única opción electoral fuera del bipartidismo.

En declaraciones a los medios al ser preguntada sobre esa opción indicó que no ve incompatibilidad entre esa alianza y el hecho de que vayan a concurrir junto a Más País al Congreso, al entender que en esa oferta electoral al Senado estarían todos: «Si en la plataforma que estamos trabajando para el Congreso se une Podemos en el Senado me parece una buena idea». «Vamos a estudiarla con cariño, si un senador es de Compromís, Podemos o Más País y no de las derechas mejor que mejor, vamos a intentarlo», dijo, recordando que desde su formación siempre se ha defendido que ante la emergencia que supone la convocatoria automática de elecciones para el 10N había que reaccionar no con las esencias, sino con grandes alianzas.

Por ello, prosigue, si no seconsigue para la candidatura al Congreso pero se puede materializar en el Senado, están dispuestos a estudiarlo y a transitar por una plataforma amplia en la que esté todo el mundo.

Respecto al hecho de que en redes sociales se esté apuntando desde la órbita de Podemos a la deslealtad de Compromís al optar por la opción de Errejón para el Congreso, Oltra responde que se llama democracia y cada uno tiene su opinión y derecho a expresarla «unos con más cariño y otros con menos; unos con más educación y otros con menos, pero forma parte de la democracia y nos va en el cargo escuchar y aguantar las opiniones que son contrarias o no coinciden con las nuestras». Respecto a la confluencia con Más País y el nombre que le gustaría a la formación valenciana para la candidatura, Oltra ha señalado que les gusta Més Compromís pero es algo que "está hablándose" y hay que ver "el encaje en el acuerdo global".



Los socialistas se desmarcan

En cambio, fuentes socialistas sostienen que la posibilidad de acudir a las urnas junto a Podemos resulta incoherente en estos momentos, justo después de que los socialistas y la formación que lidera Pablo Iglesias no hayan sido capaces de alcanzar un acuerdo para el Gobierno de España. Salvo sorpresa, los socialistas serán la lista más votada por lo que volverán a quedarse con la mayoría de los senadores en juego igual que ocurrió en abril por lo que en estos momentos no tendría sentido. Además, en 2015 los socialistas valencianos intentaron pactar con Podemos para el Senado y Ferraz frenó la operación, lo que provocó un sonado conflicto entre el PSPV y el PSOE.