Eva Torán: "La diversidad promueve el talento en las organizaciones y enriquece las empresas"

Eva Torán Casp es una de las ponentes del foro eWoman, una jornada de reflexión y divulgación de casos de éxito de mujeres líderes, emprendedoras y profesionales que cuenta con el patrocinio de CaixaBank. Directora del Área de Negocio de CaixaBank en Torrent, Torrent analiza diversas cuestiones relacionadas con el foro referido.

Como directiva de banca y como mujer líder en el campo de los negocios, ¿qué cree que pueden aportar las mujeres al mundo de la empresa, la banca y, en especial, a la innovación y la transformación de las organizaciones productivas, bancarias y empresariales?

Hoy necesitamos más que nunca liderar con las emociones y ser creativos, un liderazgo transformador basado en una actitud de colaboración y de cooperación. Si consigues como directivo empatizar con tus colaboradores, les emocionas con tu proyecto, se engancharán a él con entusiasmo y todo fluirá.

En este sentido las mujeres, por la razón que sea, biológica o histórica, tenemos una sensibilidad especial porque hemos desarrollado más la capacidad de llegar a consensos, de trabajar en equipo y de cooperar. Nunca dejas de crecer, de formarte, de estudiar, y de aprender, pero en tu ADN va implícita la empatía, la sensibilidad, los valores. Tienes que esforzarte por saber escuchar, que no es lo mismo que oír. Con todo, es primordial que tus colaboradores confíen en ti, sus preocupaciones las tienes que conocer, te tienes que interesar y para eso debes tener espacios en tu agenda.

Es fundamental el orden y la planificación, lo que no está en la agenda no existe. Solo así eres capaz de llegar a cinco cosas a la vez y no descuidar ninguna.

CaixaBank es una marca líder en la banca española y valenciana, ¿es por ello que participa como patrocinador en este evento de eWoman, un foro dirigido a líderes y emprendedoras de la economía y la empresa valencianas?

Francesc Moragas, humanista, pensador y hombre de progreso fundó «la Caixa» para mejorar el mundo y fomentar el ahorro como medida de desarrollo social en 1904. Desde entonces hasta hoy, la integración de más de 100 entidades ha marcado nuestra historia y ha contribuido a mejorar nuestra cultura de empresa.

Nuestro Plan estratégico 2019-2021 marca el propósito de apoyar el progreso de toda la sociedad y, por eso, nos esforzamos por tener presencia y apoyar multitud de foros valencianos con sus empresarios, con las instituciones y, por supuesto, con los ciudadanos en general, aportando nuestro granito de arena. No nos detenemos únicamente en la actividad propia de una entidad bancaria, vamos mucho más allá. Contribuímos al progreso social con la inclusión financiera, la sostenibilidad medioambiental, el apoyo a la diversidad, la educación financiera, los programas de ayudas a la vivienda o promoviendo el voluntariado corporativo. Y, por supuesto, destinando a través de nuestra Obra Social una parte de nuestro presupuesto a necesidades locales identificadas desde la red de oficinas en todos los barrios y pueblos.

¿Hasta qué punto ha interiorizado CaixaBank esta capacidad transformadora de las nuevas tecnologías y de la innovación a su organización interna y a su proyección externa?

Cuando me preguntan dónde tengo mi despacho, tengo que parar a pensar dónde estoy físicamente ese día concreto y, con la agenda en mano, contesto. Realmente, lo único que nos hace falta es el móvil, el «smart pc» y el coche que nos permite acudir a todas partes.

Priorizamos la eficiencia y la eficacia y podemos trabajar desde cualquier lugar, para CaixaBank la innovación es un reto y un rasgo diferencial de nuestra cultura. Nuestro objetivo es aprovechar las oportunidades que ofrece a la banca esa revolución digital para ofrecer un mejor servicio y mejorar la capacidad de gestión en todos los ámbitos de la organización.

Desde el teleproceso en 1969, pasando por los cajeros automáticos en 1979, por la línea abierta en 1998, por el primer cajero «contactless» del mundo en 2012, etc., hasta ser el primer banco en el mundo en 2017 que ofreció el servicio que daba la posibilidad de enviar dinero a través del móvil. No hemos dejado de desarrollar proyectos usando las innovaciones tecnológicas para mejorar la experiencia de nuestros clientes. En CaixaBank estamos seguros de que innovar es mirar siempre hacia adelante y siempre pensamos en los beneficios que la tecnología reporta a las personas. Por eso, hoy seguimos liderando la innovación en la banca y ponemos ya a disposición de nuestros clientes el reconocimiento facial para realizar reintegros en cajeros. La prestigiosa revista «The Banker» nos ha otorgado el premio al Mejor Proyecto Tecnológico 2019.

Como sabe, eWoman presta especial atención a las mujeres emprendedoras y profesionales con éxito, en tanto que son un espejo, modelo y guía para otras mujeres y directivas. En su caso particular, ¿qué cuestiones y temas aportará en su ponencia? ¿Sobre qué valores e ítems va a incidir?

Repasaré la importancia de educar en valores, del difícil equilibrio entre la vida familiar y la profesional. Me centraré en el liderazgo emocional con el que la mujer puede transformar la sociedad. Hablaré del compromiso, del trabajo en equipo, de la cercanía, de la responsabilidad, de la exigencia, de la coherencia, de la innovación, de la creatividad y del compromiso que se consigue liderando al generar confianza.

Nuestro fundador decía que «somos CaixaBank porque llevamos el trabajo en la cabeza y a las personas en el corazón», y ese es mi lema.

Yo soy una enamorada de mi profesión, me apasiona mi trabajo, disfruto superando retos y viendo crecer a las personas y no he dejado de empujar el talento desde que me dieron la oportunidad de dirigir equipos. Hay que hablar de diversidad por un motivo fundamental, y es que la diversidad promueve el talento en las organizaciones, somos complementarios y creando equipos diversos enriquecemos la empresa.

eWoman es un foro que actúa como altavoz de experiencias de éxito de mujeres emprendedoras y profesionales líderes en su campo. ¿Cuál es su experiencia personal y particular? Personalmente, ¿ha tenido más dificultades en su carrera por ser mujer? ¿Es la banca un sector muy masculinizado, incluso machista si me permite la expresión?

Llevo trabajando durante más de 20 años y siempre con entusiasmo, pero es cierto que en la empresa tienes que hacerte visible para progresar. En CaixaBank tenemos la grandísima suerte de tener infinidad de foros, encuentros, reuniones, proyectos y cursos donde puedes exponer tu opinión, trabajar en grupo y crecer con unos programas de formación que apuestan por el talento. Las mujeres tenemos que salir de nuestra «supuesta zona de confort» y saltar esos límites y ese famoso techo de cristal que a veces nos ponemos nosotras mismas. El empuje de mi marido cuando no osaba coger la dirección de oficina y la ayuda de mis padres desde que nacieron mis hijos, y hasta la fecha incondicional, me han permitido viajar, hacer deporte, conciliar, salir, estudiar, disfrutar de los niños, de los amigos, de la familia, del voluntariado, trabajar y, en definitiva, dar lo mejor de mí.

Tradicionalmente, los hombres han ocupado más puestos de responsabilidad porque numéricamente eran más, de ahí que haya sido necesario adoptar políticas de paridad y de diversidad en las empresas en los puestos de alta dirección. Con el ascenso de la mujer a puestos de responsabilidad, la balanza se va equilibrando. Para mí lo más importante es hablar de meritocracia, de talento y de formación. La diversidad de género, de edad, de creencias, etc., aporta riqueza y así se progresa en las organizaciones. ¡Nosotras tenemos la responsabilidad de trazar caminos sólidos para que en el futuro no se planteen esos temas!