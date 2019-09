La incorporación de los jóvenes a la entidad

La independencia del Club de Encuentro Manuel Broseta fue uno de los temas sobre los que giró el desayuno. Juan Valero de Palma enfatizó en la idea de que mantener «la independencia del Club es básico en un momento, el de su creación, que parecía difícil mantenerlas, pero 35 años más tarde vemos que la sociedad es más heterogénea y diversa, pero más polarizada».

La incorporación de los sectores más jóvenes de la sociedad a este foro de debate también fue abordada. Amparo Matíes aseveró que «por muchos esfuerzos que se hagan, la juventud de hoy en día tiene una formación tecnológica y no tan humanista como las generaciones anteriores. Hay que intentar captar gente joven para no perder el sentido crítico». Lydia del Canto recordó que «nos hacemos adultos mucho más tarde y nos empeñamos en intentar captar un público que no es como nosotros hace 30 años, ahora los nuevos adolescentes tienen 25 años». Eva Blasco reconoció que «es verdad que se madura más tarde. Las mujeres no tienen conciencia de que existe una desigualdad de género hasta que tienen 30 o 40 años. No estamos ante generaciones perdidas. A mí los ponentes que más me han apasionado no son los que tienen que ver con mi profesión o mi entorno. A lo mejor habrá que cambiar el formato o elegir otro tipo de conferencias».

Abocados a unas nuevas elecciones generales, la imparcialidad del Club de Encuentro aflora en el debate. José Luis Martínez señaló que «siempre se ha mirado con lupa las cuotas, si venían más de un sector que de otro y nosotros desde el inicio hemos procurado mantener un equilibrio» .