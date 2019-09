Un taxista entrega a la Policía un sobre con 4.430 euros que encontró en su coche

Era un día marcado por el reciente temporal de lluvias. En concreto, el viernes 13 de septiembre. Tras una jornada de trabajo habitual, Vladimir Macia se disponía a limpiar su vehículo en el que había realizado una decena de servicios, la mayoría de «calle», es decir, de personas que le habían pedido subir en la calle, sin pasar por la central de la empresa.

De repente, en los asientos traseros de su vehículo de trabajo, se topó con una cartera, negra, que se «camuflaba» bien con la tapicería. Junto a ella, un sobre. «Encontrarte objetos es normal, sobre todo monederos y móviles. Cuál fue mi sorpresa al ver que el sobre estaba lleno de billetes de 50 euros, junto a papeles con anotaciones y unas llaves con numeración. En uno de los papeles ponía la cifra de 3.700 euros, así que en un principio pensé que ésa era la cantidad», relata el taxista con más de dos décadas de experiencia en el sector, quien asegura que lo primero que hizo fue avisar a la central de su empresa, al teléfono al que contacta un usuario cuando requiere el servicio de un taxi. «Llamé por si el afectado se ponía en contacto con ellos, para que supieran que yo tenía el sobre», explica Vladimir, quien poco después descubrió que contenía una cantidad algo más elevada: «Luego, con más calma, me puse a contar los billetes, que estaban en paquetes de 1.000 euros y vi que sumaba, en total, 4.430 euros».

El sobre con el dinero estuvo en su posesión casi dos semanas, esperando a que la persona que se lo había dejado olvidado diera señales de vida. Ante el prolongado silencio, Vladimir decidió este pasado miércoles entregar el sobre a la Policía Local, como un objetivo perdido nada común. «Lo guardé porque me apetecía darle el dinero en mano al que lo perdió, pero como no se ponía en contacto con mi empresa, al final ya decidí entregarlo a la Policía», prosigue el taxista, quien admite que en su entorno el hallazgo no pasó inadvertido. «Tanto los compañeros como mi familia me preguntaban si la persona había reclamado el dinero. Pero nada. No sabemos nada en dos semanas, lo que extraña a todo el mundo porque es una cantidad muy elevada y a nadie se le olvida haber viajado en taxi el mismo día en el que te dejas 4.430 euros», señala el taxista, quien todavía no ha perdido la esperanza de que la persona que se dejó el sobre reclame el dinero. «Me gustaría hablar con él. A ver si hay suerte...», finaliza Vladimir.