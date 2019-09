Bonig reprocha a Puig que el pleno del Consell no apruebe ayudas a la Vega Baja

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha reprochado al presidente, Ximo Puig que el Consell no aprobase en el pleno de ayer ayudas para la Vega Baja. «Está abandonando a la gente porque ayer no aprobaron ninguna ayuda y la gente quiere hechos, no palabras.

Bonig participó ayer en un encuentro con afiliados y simpatizantes del PP en Oliva donde ha señalado que su partido no se fía de las palabras de Puig respecto a las ayudas. «Esta semana tenían que aprobar más ayudas, pero el Consell no ha hecho nada, no ha aprobado ninguna ayuda. Han abandonado a la gente en la Vega Baja. Eso sí, Oltra y Puig ayer viernes dijeron que el gobierno de la Generalitat estaba muy preocupado por el cambio climático y se unían a la huelga», señaló.



Obras del plan hidrológico

«Pero luchar por el cambio climático es acabar con las obras del Plan Hidrológico, el encauzamiento de muchas ramblas, y poner en marcha otras obras hidráulicas que son necesarias. Está bien decir que hay que luchar contra el cambio climático, pero lo que hay que hacer es trabajar en esas obras necesarias para estar preparados cuando venga otra situación conflictiva», dijo

Bonig añade que los valencianos necesitan hechos, no declaraciones vacías «porque las ayudas por las inundaciones de 2016 aún no han llegado. El tema de incendios tampoco han llegado o las ayudas de las heladas de zonas como la Safor», añadió.